“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73’ünü yapmadı





EKONOMİ

1) Kurumsal Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği yapılmadı.

2) Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.

3) Kartal Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.

4) Kadıköy Yaratıcı Endüstri Merkezi yapılmadı.

5) Esenler Teknokent yapılmadı.

6) İstanbul Kadın Emeği Ofisi yapılmadı.



YOKSULLUK

1) Konutlara yüzde 50 indirimli su yapılmadı.

2) Beyaz eşya mobilya çarşısı yapılmadı.





KIRSAL TURİZİM

1) Merkez mahalle uygulaması yapılmadı.

2) Entegre ulaşım projesi yapılmadı.

3) Konsept köy uygulamaları yapılmadı.



TURİZİM

1) İstanbul Turizm Master planı yapılmadı.

2) İstanbul Turizm Atölyesi yapılmadı.

3) Turizm stratejisi yapılmadı.

4) Kültürel Rotalar Projesi yapılmadı.

5) Yılda 100 bin yabancı öğrenci ile eğitim turizmi projesi yapılmadı.

6) İstanbul Ulusal Gastronomi Merkezi yapılmadı.

7) Festivaller kenti İstanbul projesi yapılmadı.

8) Haliç Kültür Vadisi projesi yapılmadı.





ULAŞIM

1) Megabüs hattı yapılmadı.

2) Dikey Finüküler ve para-transit hatlar yapılmadı.

3) Akıllı ulaşım sistemi yapılmadı.

4) İETT yolculuk süresinin azaltılması yapılmadı.

5) Taksi kalite ve konforunun yükseltilmesi yapılmadı.

6) 2 yeni otogar yapılmadı.

7) Katılımcı Ulaşım Yönetim Planlanması yapılmadı.

8) Şehir içi lojistik sistemi yapılmadı.

9) Otopark strateji planı yapılmadı.

10) 100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapılmadı.

11) Yaya ve bisiklet ulaşımı projesi yapılmadı.

12) Sesiz yol projesi yapılmadı.



KATILIMCI DEMOKRASİ

1) Bölge koordinasyon masaları yapılmadı.

2) Mahalle meclisleri yapılmadı.

3) İstanbul Kent Konseyleri Birliği yapılmadı.

4) Katılımcı İstanbul Belediyesi Mobil uygulaması yapılmadı.





YERİNDENLİK

1) Mahalle muhtarlık ve çözüm merkezleri yapılmadı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM

1) Kentsel dönüşüm proje uygulamaları yapılmadı.



SOSYAL KONUTLAR

1) 10 bin sosyal konut yapılmadı.



DEPREM

1) 100 bin konut projesi yapılmadı.



EJKOLOJİ, ÇEVRE VE İKLİM

1) Isı adasına karşı yeşil koridorlar yapılmadı.

2) Enerji kooperatifleri yapılmadı.

3) Enerjide Verimli Dönüşüm Projesi yapılmadı.

4) Otopark Güneş Enerji Santralleri Projesi yapılmadı.

5) Gece Güneşi Projesi yapılmadı.

6) Denizde rüzgar gülü yapılmadı.

7) Atatürk Olimpiyat Enerji Arena Projesi yapılmadı.

8) Yüzülebilir İstanbul Projesi yapılmadı.

9) Marmara Denizi canlandırma çalışmaları yapılmadı.