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Menemen'e tarihi yatırım! CHP’li Büyükşehir’in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı: 100. Yıl Köprülü Kavşağı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019’daki vaatleri arasında çok sayıda battıçıktı yapma sözü vermesine rağmen bir tane bile battı çıktı yapmadı. Bunun aksine AK Partili Menemen Belediyesi 120 gün önce başladığı battıçıktıyı bugün hizmete açtı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 23:54 Güncelleme 13 Mart 2024, 23:54
Menemen’e tarihi yatırım! CHP’li Büyükşehir’in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı: 100. Yıl Köprülü Kavşağı açıldı

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Menemen Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı.



Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.



Dağ, açılışta yaptığı konuşmada, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi bir sürede AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdiğini ifade etti.

Açılışını gerçekleştirdikleri kavşağın trafiği rahatlatacağına işaret eden Dağ, belediye başkanlığını kazanması durumunda kent genelinde 16 battı-çıktı ve köprülü kavşak yapmak istediğini belirtti.


Menemenlilerden seçimde destek isteyen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kıymetli esere 100. Yıl Köprülü Kavşağı ismini verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan İzmir'imizin ve Menemen'imizin, onun çizdiği yolda hedef olarak belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınıyla erkeğiyle gençliyle yaşlısıyla her bir ferdiyle şehrimizi hak ettiği yere taşıyalım. Gelin bayramdan önce bir bayram da 31 Mart'ta yaşayalım."



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili İnan da Aydın Pehlivan'ın hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İzmir İş Dünyası buluşmasında "Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, "Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin yapmış olduğu Sabuncubeli Tüneli sayesinde. Özgür Özel, bugün Aydın Pehlivan Bey ve AK Parti belediyeciliği sana müjde veriyor. Artık 100. Yıl Köprülü Kavşağı ile Menemen üzerinden de Manisa'ya en hızlı bir şekilde geleceksin." dedi.



İnan, 31 Mart gecesinden itibaren İzmir'in Hamza Dağ ile hizmet siyasetiyle tanışacağını, büyükşehir ve ilçe belediyelerde önemli çalışmalara imza atılacağını vurguladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan ise köprülü kavşağı belediye bütçesinden yaptıklarını, ilçede "yapılamaz" denilen birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Konuşmaların ardından dua edilerek köprülü kavşağın açılışı gerçekleştirildi.

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