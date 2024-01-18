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İmamoğlu 'Gençlere ulaşımda %40 indirim' dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETT'de aylık 100 milyon TL'lik talan katmerli yalan

İETT'deki aylık 100 milyon TL'lik talanın sorumlusu olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşlarına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken gençlere vaat olarak sunduğu %40'lık indirimi göreve geldiğinden beri uygulamadı. İndirim bir kenarda dursun 5 yılda tam 5 katı zam yapıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diyerek indirim vaadiyle yola çıkan İmamoğlu'nun 5 yılda 5 katı zam yapmasının perde arkasında gerçekleri somut verilerle anlattı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:17 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:32
İmamoğlu ’Gençlere ulaşımda %40 indirim’ dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETT’de aylık 100 milyon TL’lik talan katmerli yalan

CHP'li İBB yönetiminde megakentte ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü.

İBB HER AY 100 MİLYON TL ZARAR EDİYOR
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti.

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İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.



İstanbul'da kilitlenen ulaşım sisteminin mimarı olan İmamoğlu, 5 yıl önce dile getirip büyük reklamını yaptığı "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" vaadini bir türlü hayata geçirmedi.

"GENÇLERE ULAŞIM %40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ FOS ÇIKTI
İmamoğlu o dönem katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.



Daha önce de "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" diyen ancak ekmek ve suya zam üstüne zam yapan, İSPARK'ı ücretsiz yapacağına iddia edip 5 yılda artış üstüne artış yapan İmamoğlu'nun "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" sözünü tutmaması elbette şaşırtmadı.

Vaatlerin yer aldığı videolar ise hala İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarında yerini koruyor.



%40 İNDİRİM BİR KENARADURSUN 5 YILDA 5 KATI ZAM YAPTILAR!
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

CHP'li İBB'nin indirim uygulamama kararı ve ulaşıma yaptığı fahiş zamlara dikkat çeken Türkyılmaz, "Sevgili arkadaşım, tam 5 yıldır ulaşıma %40 daha fazla ödeme yapıyorsun haberin olsun. Geçmiş olsun! Öğrenci arkadaşlarım için de "Aylık öğrenci kartını 50 TL yapacağız" dediler. Bırakın indirim yapmayı 5 yılda sana da tam 5 katı zam yaptılar! Bugün aylık öğrenci kartın 250 TL! Sözü tutmak bir yana ulaşıma yaptıkları %40 zammı maalesef siz öğrenci arkadaşlarımıza da uyguladılar" şeklinde konuştu.



İBB MECLİSİ İNDİRİM KARARI ALDI İMAMOĞLU ISRARLA UYGULAMADI!
İBB Meclisi'nin % 40 indirim kararı aldığını ancak İmamoğlu'nun bu kararı uygulamadığını belirten Murat Türkyılmaz, söz konusu kararın tekrar İBB Başkanı'na yollandığını ancak İmamoğlu'nun yine uygulamadığını dile getirdi.

İETT'deki aylık 100 milyon talanın sorumlusu olan Ekrem İmamoğlu, yandaşına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken öğrencilerin %40'lık indirimi uygulamaması üzerine 5 katı zam yapması CHP'nin belediyecilik anlayışını da somut bir şekilde gözler önüne serdi.

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