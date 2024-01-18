İmamoğlu ’Gençlere ulaşımda %40 indirim’ dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETT’de aylık 100 milyon TL’lik talan katmerli yalan

CHP'li İBB yönetiminde megakentte ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü.



İBB HER AY 100 MİLYON TL ZARAR EDİYOR

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti.

İmamoğlundan CHPli Özgür Karabata İETTyi batıran ihale kıyağı! Her ay 100 milyon TL zarar... İstanbul böyle ihanet görmedi İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.