CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.

"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL! Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etti.





Yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verildi.

AK Parti dönemini israfla israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi bu algı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadı.

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TV kanallarına bu konudaki reklamları için İBB bütçesini bağlayan İmamoğlu'nun bu skandalına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.