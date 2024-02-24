CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.
"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL!
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etti.
Yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verildi.
AK Parti dönemini israfla israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi bu algı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadı.
REKLAMLARIN AYRINTILI LİSTESİ
TV kanallarına bu konudaki reklamları için İBB bütçesini bağlayan İmamoğlu'nun bu skandalına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
İBB tarafından hangi kanala kaç dakika, kaç adet reklam verildiğine ilişkin 100 milyon TL'lik harcamanın ayrıntılı listesi dolaşıma girdi.
"İSTANBULLULARIN 553 MİLYON LİRASI TEK BİR İMZA İLE BUHAR OLDU"
175 milyonluk reklamın ardından Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol ifşalarına sürdürmeye devam etti.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlu'nun 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı.
PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI
İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın alındığını vurgulayan İBB Haber, Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde konuşulduğu açıkladı.
1 NİSAN'A HAZIRLIK
İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşın parasını CHP'li delegelere dağıtması akıllara parti içinde devam eden koltuk kavgasını getirdi. Bilindiği gibi CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç savaşı tam gaz devam ederken olağanüstü kurultay çanları da çalıyor. Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşulurken, Özgür Özel'in 'avucunuzu yalarsınız' çıkışı dikkat çekmişti.
Özel'in bu sözü 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay hesapları yapan Kılıçdaroğlu'na söylenmiş gibi görünse de siyaset kulislerinde parti içinde yeni bir cunta ile olağanüstü kurultay hazırlığı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Parti içinden basına konuşan İmamoğlu'nun ekibi ise Özel'in sözlerine karşı tehditler savurarak, "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. 700 imza hazır. Her geçen gün de artıyor. Genel Başkan böyle bir dil kullanamaz." dedi.
İMAMOĞLU VATANDAŞIN PARASIYLA 1 NİSAN CUNTASI MI KURUYOR?
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan 553 milyonluk delege harcaması, "İmamoğlu vatandaşın parasıyla 1 Nisan cuntası kuruyor" değerlendirmelerine neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.
"31 MART TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"
"Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset, eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi de değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. 31 Mart, inşallah şehirlerimizin Gerçek Belediyecilik'le geleceğe hazırlanması konusunda tarihî bir dönüm noktası olacaktır."