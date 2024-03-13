İmamoğlu’ndan ’kayıt dışı para’ itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez’i sattı: Usul açısından hatalı, eksik

CHP 'li Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.



İMAMOĞLU'NUN HAS ADAMI İTİRAF ETTİ: KAYIT DIŞI PARA



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti.

Fondaş Medyascope yayınına katılan Çelik söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyen Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Ancak Çelik bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti.

TOPU GENEL MERKEZ'E ATTI



Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.



Böylelikle Çelik, "40 milyonun 15 milyonu elden teslim edilmiş geriye kalan kısmı ise genel merkez aracılığıyla bankadan gönderilmiştir." diyerek açıkça CHP Genel Merkezi'ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etmiş oldu.



PARADAN KULE YAPANLAR İFADEYE ÇAĞRILDI



Öte yandan CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.