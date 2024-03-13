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İmamoğlu'ndan 'kayıt dışı para' itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez'i sattı: Usul açısından hatalı, eksik

CHP'de 'kara para' kasedi patladı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 21:57 Güncelleme 13 Mart 2024, 22:02
İmamoğlu’ndan ’kayıt dışı para’ itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez’i sattı: Usul açısından hatalı, eksik

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.

Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...


İMAMOĞLU'NUN HAS ADAMI İTİRAF ETTİ: KAYIT DIŞI PARA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti.

Fondaş Medyascope yayınına katılan Çelik söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyen Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Ancak Çelik bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti.

TOPU GENEL MERKEZ'E ATTI

Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.

Böylelikle Çelik, "40 milyonun 15 milyonu elden teslim edilmiş geriye kalan kısmı ise genel merkez aracılığıyla bankadan gönderilmiştir." diyerek açıkça CHP Genel Merkezi'ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etmiş oldu.

İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı!


PARADAN KULE YAPANLAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.




Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi.

KASASI VE MÜDÜRÜ ŞAİBEDE BAŞROLDE O KENDİNİ AKLAMA DERDİNDE

Kendi danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı para sayma görüntülerine ilişkin 'kumpas' ve 'iftira' diyen İmamoğlu, "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek vatandaşın aklıyla alay etti.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.





YAKAYI KURTARMAK İÇİN CHP GENEL MERKEZİ'Nİ ATEŞE ATTI: USÜL AÇISINDAN HATALI EKSİK

İmamoğlu kendi güdümündeki CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi kendisi üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ne topu attı.

Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usül açısından hatalı, eksik" dedi.


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