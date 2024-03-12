CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?

İSTANBULLUNUN PARASINA ÇÖKTÜ Rezillikler bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim PR'yı için İBB kasasına yani İstanbullunun parasına çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı.

Beslediği trol yine patlattı! CHPli Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekremin seçim PRına İBB bütçesinden 980 milyon TL

'İSRAFI BİTİRDİK' DEMEK İÇİN 175 MİLYON LİRA İSRAF ETTİ Hizmet belediyeciliği yerine algı ve PR belediyeceğini yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu 'israfı bitirdik' demek için tamtamına 175 milyon lira israf etti.

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun beslediği troll ifşa etti: İsrafı bitirdik demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHPli delegelere gitti

CHP'li Ekrem İmam oğlu, İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum edildi.

2 GÜNLÜK KONSERE 553 MİLYON TL Hizmet için harcanacak paralar iki günlük konserlerde çarçur edildi. CHP'li İBB 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadı.





PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI

Öte yandan İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın alındı. Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde büyük tartışmalara yol açtı.

CHP'Lİ İBB RAYDAN ÇIKTI: 33 MİLYAR NEREDE?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurmuştu.

Metro inşası için çekilen kayıp kredinin ise nereye kullanıldığı hala belirsizliğini koruyor.

İSKİ'NİN BORCU 39 KATINA ÇIKTI

Vasat yönetim İSKİ'de de devam etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İSKİ'nin borcunu 39 kat yükseltti.

İSTANBUL'U HEM TÜRKİYE'YE HEM DE DÜNYAYA REZİL ETTİ

CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.