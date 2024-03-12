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CHP'li İBB'nin İstanbul'a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL'yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?

2019 yılında bu yana İBB koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların kaynaklarını, İstanbul hariç kendi ikballeri de dahil her şeye harcadı. Vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbullu hizmetsizliğe mahkum edildi. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar ise toplam 67,3 milyon TL'yi buhar etmiş oldu. Peki buhar olan 67 milyar TL ile İstanbul'a ve İstanbulluya neler yapılırdı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 22:13 Güncelleme 12 Mart 2024, 22:37
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum edildi.

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'İSRAFI BİTİRDİK' DEMEK İÇİN 175 MİLYON LİRA İSRAF ETTİ
Hizmet belediyeciliği yerine algı ve PR belediyeceğini yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu 'israfı bitirdik' demek için tamtamına 175 milyon lira israf etti.

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İSTANBULLUNUN PARASINA ÇÖKTÜ
Rezillikler bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim PR'yı için İBB kasasına yani İstanbullunun parasına çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı.



2 GÜNLÜK KONSERE 553 MİLYON TL
Hizmet için harcanacak paralar iki günlük konserlerde çarçur edildi. CHP'li İBB 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadı.



PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI
Öte yandan İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın alındı. Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde büyük tartışmalara yol açtı.

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CHP'Lİ İBB RAYDAN ÇIKTI: 33 MİLYAR NEREDE?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurmuştu.

Metro inşası için çekilen kayıp kredinin ise nereye kullanıldığı hala belirsizliğini koruyor.

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CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! İSKİ'nin borcu 39 katına çıktı

İSKİ'NİN BORCU 39 KATINA ÇIKTI
Vasat yönetim İSKİ'de de devam etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İSKİ'nin borcunu 39 kat yükseltti.

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İSTANBUL'U HEM TÜRKİYE'YE HEM DE DÜNYAYA REZİL ETTİ
CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.



Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Özgür Karabat , İETT'den toplamda 5 milyar liralık 14 ihale aldı. Muadillerine göre otobüs başına 3,5 kat daha fazla bakım-onarım ücreti alan bu firma yüzünden İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. Bu ve benzer nedenlerle İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin TL olan borcu, 2022'de 7 milyar 185 milyon TL 'ye yükseldi.



CHP'Lİ İBB'NİN İSRAF ETTİĞİ 67,3 MİLYAR TL İLE NELER YAPILIRDI?
CHP'li İBB'nin faturası İstanbullulara çok ağır oldu. 5 yılda İstanbullunun cebinden 67,3 milyar (67.300.648.800 TL) TL buhar oldu. Peki bu parayla neler yapılırdı?

İşte detaylar:


1) 8.97 milyon öğrenciye burs verildi.



2) 13,46 milyar ekmek üretilirdi.



3) 56 bin 83 sosyal konut üretilirdi.



4) 6409 otobüs alınırdı.



5) 22,43 milyon öğrenciye 1 yıl abonman İstanbulkart yüklenirdi.


6) 5608 kreş yapılırdı.


7) 89.734 çocuk parkı yapılırdı.


8) 22,43 milyon tekerlekli sandalye alınırdı.


9) 18.694 asfalt inşa edilirdi.


10) 1,34 milyar fidan dikilirdi.


11) 5 yıl boyunca 56.076 ücretli personel çalıştırılırdı.

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