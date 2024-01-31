İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO HATTINA BAĞLANTI OLACAK HAT 4,5 YILDIR BİTMEDİ
CHP'li İBB, M4 metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde 4,5 yılda hiçbir ilerleme katetmedi.
M8 HATTI'NDA 21601 EKSİK... KUSURLARLA HİZMETE AÇILDI
CHP'li İBB, M8 Dudullu-Bostancı metrosunu 21 bin 601 adet eksik işle açtı. Açıldığı sırada sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı. Yani hat, yolcuları riske atabilecek eksikliklerle açıldı.
Eksik metroyu hizmete açan CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.
BAKANLIKTAN 5 KAT DAHA YAVAŞLAR
Metro yapmak için 33 milyar TL kredi çeken CHP'li İBB 2019'dan günümüze Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 5 kat daha yavaş metro inşa etti.
Bu durumu daha net algılamak için İstanbul'daki metro inşaatlarında yıllık fiziki ilerleme ortalamasına bakalım;
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46
CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9
EKREM YÜRÜTEMİYOR!
Öte yandan CHP'li İBB'nin bakımsız bıraktığı yürüyen merdiven ve asansörler sürekli arızalanıyor. Geride bıraktığımız aylarda metro ve metrobüs duraklarında 86 yürüyen merdivenin çalışmadığı tespit edilmişti.
Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor.
Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor.
PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, PR'A MI GİTTİ?
Gelinen bu noktada metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu.
Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya verilen fon ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı konuşuluyor.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, İETT ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a verdi.
CHP'li İBB'nin "Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti temini" adı altında Youtuber, Blogger, Vlogger ve Influencerlara günlüğü 25 bin liradan ödeme yaptığı öğrenildi.
İmamoğlu'nun PR ve reklam yolunda dağıttığı ballı ihaleleri ve harcadığı milyon liralar mercek altına alındığında 563 ihaleye 850 milyon TL'den fazla ödeme yapıldığı gözlemlendi. 2010'dan 2023'e İBB'nin ihale tutarları incelendiğinde İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana bariz artış olduğu kayıtlara geçti.
İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN REZALETİ NASIL AÇIKLAYACAK?
Kayıp 33 milyar TL sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve troll, PR, algı işlerinin başında bulunan Murat Ongun'un açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.