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İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?

Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından büyük bir vurgun çıktı. Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu. Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ve troll, PR, algı işlerinin başında bulunan Murat Ongun'un buharlaşan 33 milyar TL'yi nasıl açıklayacağı ise büyük merak konusu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 13:49 Güncelleme 31 Ocak 2024, 14:19
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.

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VASATLIK, İŞ BİLMEZLİK, ALGI VE ÇÖKME SİYASETİ
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler...

Megakentte deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP'li İBB tarafından molozla ve toprakla kapatıldı.

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LEVAZIM TÜNELİ KADERİNE TERK EDİLDİ... İŞ MALZEMELERİ ÇÜRÜDÜ
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkat çekti.

AK Parti'nin bitme noktasına getirdiği projelere ise 'İmamoğlu yaptı' algısı işlenerek çöküldü.

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YANDAŞA VERİLEN İHALELER NEDENİYLE AYLIK 100 MİLYON TL ZARAR
CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü. İmamoğlu'nun CHP'li Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.



CHP'Lİ İBB RAYDAN ÇIKTI: 33 MİLYAR TL NEREDE?
İstanbul'da ulaşımın sisteminin çökmesi somut delillerle gerçekleğini korurken CHP'li İBB'nin bitirmek için 1,55 milyar € kredi çektiği metroları yapmayıp 'engelleniyoruz' algısıyla dezenformasyon yayması büyük tepki uyandırdı.

Üstelik metrolar için çekilen 1.55 milyar € kredinin 1 milyar €'sunun (33 milyar TL) nerede olduğu belli değil.

Takvim.com.tr süreci somut delillerle sizler için ele aldı;

AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti.



İMAMOĞLU KREDİ ÇEKTİ ANCAK SIFIRDAN HİÇBİR METRO İNŞAATI BAŞLATMADI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasını yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı.

Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurdu.



5 YILDA 230 KM VADETTİ SADECE 8 KM YAPTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce vadettiği birçok şeyi hayata geçirmedi. İmamoğlu, seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vadetti. CHP'li İBB döneminde 47,3 km metro açıldı. Bu metrolar da sıfırdan başlayan değil, AK Parti döneminde başlatılan metrolar. Üstelik İmamoğlu yönetiminin açılan metrolara katkı sağladığı kısım sadece 8 km. Geri kalan tüm kısımlar AK Parti yönetimi döneminde hazır hale getirilmişti.



Metro yapmak için 33 milyar TL kredi çeken CHP'li İBB, AK Parti döneminde başlanan başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu.

2019 öncesi yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.

Diğer hatlar ise şöyle;

Yenidoğan-Emek Metro Hattı

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı

Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması

Metroları durduran CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.



AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN METROLAR HALA BİTMEDİ
Bir yandan da İmamoğlu, AK Parti döneminde başlanan çok sayıda metroyu hala bitiremedi.

O metro hatları ise şöyle;

M5 Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu

CHP'li İBB, hattın bazı kısımlarını beton dökerek kapattı.

M7 Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metrosu

M10 Kaynarca – Pendik- Fevziçakmak Metrosu

M12 Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu

AK Parti döneminde başlanan bu metroları bitiremeyen CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO HATTINA BAĞLANTI OLACAK HAT 4,5 YILDIR BİTMEDİ
CHP'li İBB, M4 metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde 4,5 yılda hiçbir ilerleme katetmedi.




M8 HATTI'NDA 21601 EKSİK... KUSURLARLA HİZMETE AÇILDI
CHP'li İBB, M8 Dudullu-Bostancı metrosunu 21 bin 601 adet eksik işle açtı. Açıldığı sırada sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı. Yani hat, yolcuları riske atabilecek eksikliklerle açıldı.

Eksik metroyu hizmete açan CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.

BAKANLIKTAN 5 KAT DAHA YAVAŞLAR
Metro yapmak için 33 milyar TL kredi çeken CHP'li İBB 2019'dan günümüze Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 5 kat daha yavaş metro inşa etti.



Bu durumu daha net algılamak için İstanbul'daki metro inşaatlarında yıllık fiziki ilerleme ortalamasına bakalım;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46

CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9

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EKREM YÜRÜTEMİYOR!
Öte yandan CHP'li İBB'nin bakımsız bıraktığı yürüyen merdiven ve asansörler sürekli arızalanıyor. Geride bıraktığımız aylarda metro ve metrobüs duraklarında 86 yürüyen merdivenin çalışmadığı tespit edilmişti.

Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor.



Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor.


PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, PR'A MI GİTTİ?
Gelinen bu noktada metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu.

Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya verilen fon ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı konuşuluyor.

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, İETT ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a verdi.




CHP'li İBB'nin "Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti temini" adı altında Youtuber, Blogger, Vlogger ve Influencerlara günlüğü 25 bin liradan ödeme yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun PR ve reklam yolunda dağıttığı ballı ihaleleri ve harcadığı milyon liralar mercek altına alındığında 563 ihaleye 850 milyon TL'den fazla ödeme yapıldığı gözlemlendi. 2010'dan 2023'e İBB'nin ihale tutarları incelendiğinde İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana bariz artış olduğu kayıtlara geçti.




İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN REZALETİ NASIL AÇIKLAYACAK?
Kayıp 33 milyar TL sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve troll, PR, algı işlerinin başında bulunan Murat Ongun'un açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.


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