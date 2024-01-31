İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?

YANDAŞA VERİLEN İHALELER NEDENİYLE AYLIK 100 MİLYON TL ZARAR CHP 'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü. İmamoğlu'nun CHP'li Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.

İmamoğlundan CHPli Özgür Karabata İETTyi batıran ihale kıyağı! Her ay 100 milyon TL zarar... İstanbul böyle ihanet görmedi

CHP'Lİ İBB RAYDAN ÇIKTI: 33 MİLYAR TL NEREDE? İstanbul'da ulaşımın sisteminin çökmesi somut delillerle gerçekleğini korurken CHP 'li İBB'nin bitirmek için 1,55 milyar € kredi çektiği metroları yapmayıp 'engelleniyoruz' algısıyla dezenformasyon yayması büyük tepki uyandırdı. Üstelik metrolar için çekilen 1.55 milyar € kredinin 1 milyar €'sunun (33 milyar TL) nerede olduğu belli değil. Takvim.com.tr süreci somut delillerle sizler için ele aldı; AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. İMAMOĞLU KREDİ ÇEKTİ ANCAK SIFIRDAN HİÇBİR METRO İNŞAATI BAŞLATMADI CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasını yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı.

5 YILDA 230 KM VADETTİ SADECE 8 KM YAPTI CHP 'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , seçilmeden önce vadettiği birçok şeyi hayata geçirmedi. İmamoğlu, seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vadetti. CHP'li İBB döneminde 47,3 km metro açıldı. Bu metrolar da sıfırdan başlayan değil, AK Parti döneminde başlatılan metrolar. Üstelik İmamoğlu yönetiminin açılan metrolara katkı sağladığı kısım sadece 8 km. Geri kalan tüm kısımlar AK Parti yönetimi döneminde hazır hale getirilmişti.





Metro yapmak için 33 milyar TL kredi çeken CHP'li İBB, AK Parti döneminde başlanan başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu.

2019 öncesi yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.



Diğer hatlar ise şöyle;

Yenidoğan-Emek Metro Hattı

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı

Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması



Metroları durduran CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.