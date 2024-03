Barışın anahtarı Türkiye! Fransız siyasetçi Fabien Roussel, Başkan Erdoğan’ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis’e taşıdı

Fransa'da muhalif lider, Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel , Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis 'in gündemine getirdi.

Kurulda konuşma yapan milletvekili Roussel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.





Roussel, Rusya ile Ukrayna arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını savunarak, "O zaman bir dakika dahi kaybetmeyelim, çünkü her saat, her gün, her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.

Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Roussel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasına işaret etti.