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CHP'de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası'na çöken 'Ağababa'lar | Kılıçdaroğlu'ndan intikam dosyası

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesine sahne olan CHP'den kötü kokular yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'deki parasal mevzular ve delege borsası ortalığa saçıldı. CHP'li Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in 'yeniden adaylık' karşılığında Muhittin Böcek'ten 30 milyon TL aldığını öne sürdü. Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba'nın Kuşadası'nda arsalara çöktüğünü iddia etti. "CHP şu anda FETÖ'cüler ve PKK'lıların işgalinde" diyen Çakır, İmamoğlu'nun Esenyurt'a atadığı Ahmet Özer PKK destekçisi" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:38 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:38
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İç entrikalarla boğuşan CHP'den kötü kokular yükseliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'tek adam' tutumuyla genel merkezi sümen altı etmesi, Özgür Özel'in eş başkan konumuna düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri partideki krizin başlıca sacayakları.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN KASETVARİ "İMAMOĞLU" DOSYASI

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almak için 1 Nisan'ı iple çekiyor... Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu dosyası" oluşturduğu, belgeler topladığı iddia edildi.

Söz konusu dosyada İmamoğlu'nun usulsüz işleri ve kurultay sürecinde oluşturduğu delege borsasının yer aldığı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkarmak için oluşturduğu 'dosyayı' gerek yargı kanallarıyla gerekse de bizatihi kendi kaleme aldığı yazılarla kamuoyuna duyuracağı söyleniyor.

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DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ: ELİMDE SES KAYDI VAR

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu da kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.

Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi.

Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmeyle eş güdümlü olarak CHP'deki parasal mevzular da ortaya saçıldı.

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Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu delege borsasının baş aktörlerinden olan sonrasında delege borsasındaki akçeli işleri ve Özgür Karabat'ın dağıttığı paraları ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan ses getirecek bir çıkış geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Erkan ÇakırEkrem İmamoğlu ve Erkan Çakır

"VELİ AĞBABA'NIN AĞABEYİ KUŞADASI'NDA ARSALARA ÇÖKÜYOR"

Çakır, Özgür Özel'in 'akıl hocası' olarak bilinen CHP Malatya vekili Veli Ağbaba'nın ahbaş çavuş ilişkilerini örnek gösterdi. Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağababa'nın Kuşadası'nda arsalara çöktüğünü iddia etti.


Erkan Çakır, "Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağababa, Kuşadası Belediye Başkanı'nı koluna takıp "Nerede güzel arsa var? Bana göster! Burayı bana vereceksin" diyor" dedi.

Baki Aydöner ve Ekrem İmamoğluBaki Aydöner ve Ekrem İmamoğlu

30 MİLYON TL BOMBASI! BÖCEK VE EKREMCİ KLİK ARASINDA PARASAL TEMAS

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kurultay sonrası CHP'yi istediği gibi dizayn edip kritik noktalara ve karar alma mekanizmalarına kendine yakın isimleri yerleştirdi. O isimlerde biri de CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner...

CHP'li Erkan Çakır, Baki Aydöner'in CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 'yeniden adaylık' karşılığında 30 milyon TL aldığını öne sürdü.

CHP'li Muhittin BöcekCHP'li Muhittin Böcek

Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Baki Aydöner kimdir? Bugüne kadar CHP'de bir tane bayrak asmış mı? Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner'i getirmiş, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının yardımcısı yapmış. Genel başkan yardımcısı da Baki Aydöner'in önünde önünü ilikliyor.

Baki Aydöner, İstanbul yolu üzerinde bir petrolde 30 milyon dolar Muhittin Böcek'ten aldın mı almadın mı? Muhittin Böce sen aday olmak için bu parayı verdin mi vermedin mi?



"CHP FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR İŞGALİNDE"

"CHP şu anda FETÖ'cüler ve PKK'lılar tarafından işgal edilmiş durumdadır" diyen Erkan Çakır, İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın FETÖ'yü ziyaret ettiğini iddia etti.

Günaydın'ın "Sen şerefsiz namussuz bir alçaksın" şeklinde hakaret ettiğini paylaşan Erkan Çakır, "9 Ocak Salı günü bana attığın bu mesajı unutmadım Gökhan Günaydın. Sen FETÖ'yü ziyarete giderken biz bu partide bayrak asıyorduk hepiniz gideceksiniz" paylaşımında bulundu.

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CHP'li Çakır, İmamoğlu ve DEM hattındaki kirli pazarlık sürecini de anlattı.

"İMAMOĞLU'NUN ATADIĞI ÖZER PKK DESTEKÇİSİDİR"

Esenyurt'ta kurulan 'DEM'li uzlaşıya dikkat çeken Çakır, "Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'a atadığı aday Ahmet Özer, PKK destekçisidir. CHP gerçek Atatürkçülerin yeridir. Esenyurt adayına kesinlikle oy vermeyin" dedi.

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Gelelim CHP'den yükselen diğer kötü kokulara...

PARAYLA ADAYLIK, POŞETLİ 250 BİN DOLAR, 47 MİLYON TL'LİK VİLLA...

"Parayla adaylık satıldı" ve "Poşet içinde 250 bin dolar" iddiaları tartışılırken İncek'teki 47 milyon TL'lik villa ortalığı karıştırdı.

Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.

13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çekerken parti içinde huzursuzluk hakim.

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