CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası

Baki Aydöner ve Ekrem İmamoğlu



30 MİLYON TL BOMBASI! BÖCEK VE EKREMCİ KLİK ARASINDA PARASAL TEMAS



Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kurultay sonrası CHP'yi istediği gibi dizayn edip kritik noktalara ve karar alma mekanizmalarına kendine yakın isimleri yerleştirdi. O isimlerde biri de CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner...



CHP'li Erkan Çakır, Baki Aydöner'in CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 'yeniden adaylık' karşılığında 30 milyon TL aldığını öne sürdü.

CHP'li Muhittin Böcek



Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;



Baki Aydöner kimdir? Bugüne kadar CHP'de bir tane bayrak asmış mı? Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner'i getirmiş, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının yardımcısı yapmış. Genel başkan yardımcısı da Baki Aydöner'in önünde önünü ilikliyor.



Baki Aydöner, İstanbul yolu üzerinde bir petrolde 30 milyon dolar Muhittin Böcek'ten aldın mı almadın mı? Muhittin Böce sen aday olmak için bu parayı verdin mi vermedin mi?





"CHP FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR İŞGALİNDE"



"CHP şu anda FETÖ'cüler ve PKK'lılar tarafından işgal edilmiş durumdadır" diyen Erkan Çakır, İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın FETÖ'yü ziyaret ettiğini iddia etti.



Günaydın'ın "Sen şerefsiz namussuz bir alçaksın" şeklinde hakaret ettiğini paylaşan Erkan Çakır, "9 Ocak Salı günü bana attığın bu mesajı unutmadım Gökhan Günaydın. Sen FETÖ'yü ziyarete giderken biz bu partide bayrak asıyorduk hepiniz gideceksiniz" paylaşımında bulundu.

Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özelden | Esenyurtta terör ittifakı! CHP ve DEM Partinin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!

CHP'li Çakır, İmamoğlu ve DEM hattındaki kirli pazarlık sürecini de anlattı.



"İMAMOĞLU'NUN ATADIĞI ÖZER PKK DESTEKÇİSİDİR"



Esenyurt'ta kurulan 'DEM'li uzlaşıya dikkat çeken Çakır, "Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'a atadığı aday Ahmet Özer, PKK destekçisidir. CHP gerçek Atatürkçülerin yeridir. Esenyurt adayına kesinlikle oy vermeyin" dedi.

CHPden kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...

Gelelim CHP'den yükselen diğer kötü kokulara...



PARAYLA ADAYLIK, POŞETLİ 250 BİN DOLAR, 47 MİLYON TL'LİK VİLLA...



"Parayla adaylık satıldı" ve "Poşet içinde 250 bin dolar" iddiaları tartışılırken İncek'teki 47 milyon TL'lik villa ortalığı karıştırdı.



Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.



13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çekerken parti içinde huzursuzluk hakim.