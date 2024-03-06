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Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den | Esenyurt'ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!

'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanatları veren eski HDP'li Ahmet Özer, CHP'nin Esenyurt adayı oldu. İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Özer, konuk olduğu televizyon programında kirli ittifakın varlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 01:01 Güncelleme 07 Mart 2024, 01:32
Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!

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Yerel seçimlere sayılı günler kala Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.



Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi.

BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E
CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü tescillenmiş oldu.

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Esenyurt meydanında bebek katili Abdullah Öcalan için miting düzenleyen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM'in kent uzlaşısı altında kurdukları kirli ittifaka ilişkin konuştu.

CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı itiraf etti!

TEKLİF ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN
Birlikteliği bir kez daha gözler önüne seren Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyleyerek:

"Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. dedi.





CHP ESENYURT'TA 'DEM'LENDİ! ADAYI MERCEK ALTINA ALDIK
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM, CHP'nin DEM ile işbirliği neticesinde Esenyurt adayı olarak çıkarttığı Ahmet Özer'i mercek altında aldı.

'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ
Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.



PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.




YEREL ÖZERKLİK VE ANAYASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Ahmet Özer, DEM'in Kandil'in çizdiği istikametle üzerinde tepindiği "Kürt sorunu' argümanına sığınıp anayasanın değiştirilmesini isteyecek kadar ileri gitti.

2022 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli ittifak döneminde mülakat veren Özer, "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" dedi.



ADAY OLMAK İÇİN HDP'YE BAŞVURDU
Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.




İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI
'Kürdistan' hayalleri kurup, Kandil'le ağız birliği yapan, yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği isteyen Ahmet Özer, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.

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