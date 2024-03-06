Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!

TEKLİF ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN

Birlikteliği bir kez daha gözler önüne seren Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyleyerek:

"Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. dedi.











CHP ESENYURT'TA 'DEM'LENDİ! ADAYI MERCEK ALTINA ALDIK

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM, CHP'nin DEM ile işbirliği neticesinde Esenyurt adayı olarak çıkarttığı Ahmet Özer'i mercek altında aldı.



'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ

Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.