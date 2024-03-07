Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Sullivan ile Gazze görüşmesi: Bir an önce ateşkes ilan edilmeli

Son dakika haberleri... Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.
Bakan Fidan ayrıca, "Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Bu konuda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK'nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiğini ifade edildi." açıklamasında da bulundu.
DETAYLAR GELECEK...
BLIKEN İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yarın ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.
Fidan'ın ziyaretinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.
Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.
Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.
Fidan, ziyaret kapsamında, düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak.
Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.
Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.