CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...

CHPdeki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torunun TBMMdeki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası

POŞET İÇİNDE 250 BİN DOLAR SKANDALI



Geride bıraktığımız günlerde Meclis'te bir CHP milletvekilinin bürosunda unutulan poşet içerisindeki 250 bin dolar konusu gündeme geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın isimleri ön plana çıktı. Taraflar iddiaları reddederken tartışmalar bitmedi. Bir CHP'li vekil danışmanının işine son verildi.



PARAYI ALAN VEKİL KİM? "İLGİNÇ İLİŞKİ AĞI VAR"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "CHP'den parasal kokular geliyor" başlıklı köşe yazısında ele aldı.



CHP'de poşet içinde 250 bin dolar skandalında başka bir vekil isminin ön plana çıktığını dile getiren Selvi, "Siz asıl poşet içindeki parayı alan milletvekili kim ona bakın? İlginç bir ilişki ağı çıkacak karşınıza" dedi.

Özgür Özel



İNCEK'TEKİ 47 MİLYON TL'LİK VİLLA



CHP'den yükselen parasal kokuların bir diğer sacayağı ise İncek'teki 47 milyon TL değerindeki villa.



Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yi karıştıran İncek'teki 47 milyon TL'lik villa için şu değerlendirmelerde bulundu;



Ankara'nın lüks semtlerinden İncek'te alındığı söylenen 47 milyon liralık bir villadan söz ediliyor. Parasının kaynağı temiz ise herkes istediği villayı alabilir. Paranın kaynağı kirli değil ise 47 milyonluk değil, 400 milyonluk villaya da sahip olabilir. Ben işin o kısmıyla ilgili değilim. Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden olmuş durumda. Çünkü bu tür kirli ilişkiler, dürüst siyaset yapanları rahatsız ediyor.

Özgür Özel



ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRLİKTE PARASAL KONULAR ÇOK KONUŞULMAYA BAŞLANDI



Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta Özgür Özel yönetimiyle birlikte bu tür parasal konular çok konuşulmaya başlandı. Bu tür şeylerin şuyuu vukuundan beterdir. Ayrıca bu isimler Genel Başkan'a yakın isimlerse daha yıpratıcı olur. Özgür Özel'in bu tür iddiaların üzerine gitmesinde yarar var.

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel



13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çeken Selvi, "Özgür Özel, 5 aylık bir genel başkan. Tam 119 gündür CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ama 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan ididalar, onun döneminde gündeme gelmeye başladı. Ben Özgür Özel'in kişisel olarak dürüst biri olduğuna inanıyorum, ama CHP Genel Başkanı olarak bu tür konularda tedbir alması gerekiyor" dedi.