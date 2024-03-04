CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Cumhur İttifakı çıkardığı adaylarla yoluna emin adımlarla ilerleyip 'hizmet belediyeciliği' vurgusu yaparken CHP'de kan gövdeyi götürüyor.
Parti, Saraçhane ile Genel Merkez'in güç çekişmesine sahne olurken Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
'in ekibini İstanbul'daki çalışmalara dahil etmedi.
İlçe belediye başkan adaylıklarını kendisi belirledi. Bilboard'lara Özgür Özel'in seçim afişlerinin asılmasına bile izin vermedi.
Gelinen noktada CHP'nin genel başkanı İstanbul'da seçim propagandası yapamaz hale geldi, Ekrem İmamoğlu 'tek adam'lığını ilan etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' PLANLARI... ROTAYI 1 NİSAN'A KIRDI
Kemal Kılıçdaroğlu
ise 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı.
Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali verdi.
CHP'deki iç entrika siyaset kulislerini de meşgul ediyor. Ekrem İmamoğlu
'nun 'tek adam' tutumuyla genel merkezi sümen altı etmesi, Özgür Özel
'in eş başkan konumuna düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan hamleleri yerel seçim öncesi CHP kulislerinin başlıca gündem maddesi.
Özgür Özel
ÖZGÜR ÖZEL KAYBEDERSE İSTİFA EDECEK Mİ?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Özgür Özel siyasette neyi temsil ediyor?"
başlıklı köşe yazısında CHP'deki iktidar savaşlarına ve partinin içerisinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti.
Övür, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisine 3 soru yöneltti;
CHP'yi hallaç pamuğu gibi dağıtan Özel-İmamoğlu ikilisinin yerel seçimdeki başarı çıtası nedir? İstanbul ve Ankara kaybedilirse ne yapacaklar? Mesela Özel, 11 büyükşehir belediyesinden kaçını kaybederse genel başkanlıktan istifa eder?
"PARAYLA ADAYLIK SATILDI" İDDİASI
Bu sorular cevaba muhtaçken, entrika ve kaosun gölgesinde CHP içerisinden kötü kokular yükseliyor.
Belediye başkan adaylıklarının belirlenme sürecinde parayla adaylıkların satıldığı iddiaları gündeme geldi. İzmir ve ilçelerinde belediye başkan adaylarının para karşılığı aday yapıldığı öne sürüldü.