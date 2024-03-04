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CHP'den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...

CHP iç entrikalarla boğuşuyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'tek adam' tutumuyla genel merkezi sümen altı etmesi, Özgür Özel'in eş başkan konumuna düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan hamleleri yerel seçim öncesi CHP kulislerinin başlıca gündem maddesi. Bir yandan da parti içinden kötü kokular yükseliyor. "Parayla adaylık satıldı" ve "Poşet içinde 250 bin dolar" iddiaları tartışılırken İncek'teki 47 milyon TL'lik villa ortalığı karıştırdı. Kurultay sonrası CHP'deki parasal mevzuların çokça konuşulması dikkatlerden kaçmazken 1 Nisan sonrası lağım patlayacak gibi duruyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:17 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:23
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Cumhur İttifakı çıkardığı adaylarla yoluna emin adımlarla ilerleyip 'hizmet belediyeciliği' vurgusu yaparken CHP'de kan gövdeyi götürüyor.

Parti, Saraçhane ile Genel Merkez'in güç çekişmesine sahne olurken Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in ekibini İstanbul'daki çalışmalara dahil etmedi.

İlçe belediye başkan adaylıklarını kendisi belirledi. Bilboard'lara Özgür Özel'in seçim afişlerinin asılmasına bile izin vermedi.

Gelinen noktada CHP'nin genel başkanı İstanbul'da seçim propagandası yapamaz hale geldi, Ekrem İmamoğlu 'tek adam'lığını ilan etti.
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KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' PLANLARI... ROTAYI 1 NİSAN'A KIRDI

Kemal Kılıçdaroğlu ise 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı.

Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali verdi.


CHP'deki iç entrika siyaset kulislerini de meşgul ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'tek adam' tutumuyla genel merkezi sümen altı etmesi, Özgür Özel'in eş başkan konumuna düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan hamleleri yerel seçim öncesi CHP kulislerinin başlıca gündem maddesi.
Özgür ÖzelÖzgür Özel


ÖZGÜR ÖZEL KAYBEDERSE İSTİFA EDECEK Mİ?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Özgür Özel siyasette neyi temsil ediyor?" başlıklı köşe yazısında CHP'deki iktidar savaşlarına ve partinin içerisinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti.

Övür, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisine 3 soru yöneltti;


CHP'yi hallaç pamuğu gibi dağıtan Özel-İmamoğlu ikilisinin yerel seçimdeki başarı çıtası nedir? İstanbul ve Ankara kaybedilirse ne yapacaklar? Mesela Özel, 11 büyükşehir belediyesinden kaçını kaybederse genel başkanlıktan istifa eder?

"PARAYLA ADAYLIK SATILDI" İDDİASI

Bu sorular cevaba muhtaçken, entrika ve kaosun gölgesinde CHP içerisinden kötü kokular yükseliyor.

Belediye başkan adaylıklarının belirlenme sürecinde parayla adaylıkların satıldığı iddiaları gündeme geldi. İzmir ve ilçelerinde belediye başkan adaylarının para karşılığı aday yapıldığı öne sürüldü.

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POŞET İÇİNDE 250 BİN DOLAR SKANDALI

Geride bıraktığımız günlerde Meclis'te bir CHP milletvekilinin bürosunda unutulan poşet içerisindeki 250 bin dolar konusu gündeme geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın isimleri ön plana çıktı. Taraflar iddiaları reddederken tartışmalar bitmedi. Bir CHP'li vekil danışmanının işine son verildi.

PARAYI ALAN VEKİL KİM? "İLGİNÇ İLİŞKİ AĞI VAR"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "CHP'den parasal kokular geliyor" başlıklı köşe yazısında ele aldı.

CHP'de poşet içinde 250 bin dolar skandalında başka bir vekil isminin ön plana çıktığını dile getiren Selvi, "Siz asıl poşet içindeki parayı alan milletvekili kim ona bakın? İlginç bir ilişki ağı çıkacak karşınıza" dedi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

İNCEK'TEKİ 47 MİLYON TL'LİK VİLLA

CHP'den yükselen parasal kokuların bir diğer sacayağı ise İncek'teki 47 milyon TL değerindeki villa.

Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yi karıştıran İncek'teki 47 milyon TL'lik villa için şu değerlendirmelerde bulundu;

Ankara'nın lüks semtlerinden İncek'te alındığı söylenen 47 milyon liralık bir villadan söz ediliyor. Parasının kaynağı temiz ise herkes istediği villayı alabilir. Paranın kaynağı kirli değil ise 47 milyonluk değil, 400 milyonluk villaya da sahip olabilir. Ben işin o kısmıyla ilgili değilim. Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden olmuş durumda. Çünkü bu tür kirli ilişkiler, dürüst siyaset yapanları rahatsız ediyor.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRLİKTE PARASAL KONULAR ÇOK KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta Özgür Özel yönetimiyle birlikte bu tür parasal konular çok konuşulmaya başlandı. Bu tür şeylerin şuyuu vukuundan beterdir. Ayrıca bu isimler Genel Başkan'a yakın isimlerse daha yıpratıcı olur. Özgür Özel'in bu tür iddiaların üzerine gitmesinde yarar var.

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür ÖzelKemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çeken Selvi, "Özgür Özel, 5 aylık bir genel başkan. Tam 119 gündür CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ama 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan ididalar, onun döneminde gündeme gelmeye başladı. Ben Özgür Özel'in kişisel olarak dürüst biri olduğuna inanıyorum, ama CHP Genel Başkanı olarak bu tür konularda tedbir alması gerekiyor" dedi.

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İMAMOĞLU'NUN KURDUĞU DELEGE BORSASI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay sürecinde kurduğu delege borsası ile gündemdeki yerini koruyor.

Söz konusu delege borsasının başrolünde ise İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat var. İtiraf eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi.

Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.

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DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ: ELİMDE SES KAYDI VAR

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu da kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.

Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi.

Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.

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