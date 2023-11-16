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CHP'de delege borsası tescillendi! İmamoğlu başrolde kelle başı 10 bin dolar ödeme: Laleli'den Ankara'ya 50 milyon dolarlık şaibe

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası tescillendi. Başrolde CHP'nin kasasını tutan Özgür Karabat olduğu öğrenildi. İtiraf, eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi. Çakır, Özgür Karabat’ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu’da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı. Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı. CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 16:19 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:35
CHP’de delege borsası tescillendi! İmamoğlu başrolde kelle başı 10 bin dolar ödeme: Laleli’den Ankara’ya 50 milyon dolarlık şaibe

Cumhriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultaya 'kara para' gölgesi düştü.

KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUKTAN EDEN 50 MİLYON DOLAR
CHP'li Tolgahan Erdoğan, Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı işaret etti. Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" dedi.

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"KEMALCİLER İNTİKAM ALIYOR"
Tolhagan Erdoğan daha sonra 'varan 2' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olan Hasan Akgün ve yardımcısı Ahmet Şahin'in adını zikretti. Bu açıklamalar 'Kurultay sonrası iç hesaplaşma başladı, Kemalciler intikam alıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

Söz konusu iddialarla eş güdümlü olarak "CHP'nin Dilan Polat'ı kim, MASAK harekete geçecek mi?" soruları gündeme geldi.



Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kongre ve kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delege avına çıktı. Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Delege oylarının Özgür Özel lehine lüks telefon ve nakit parayla satın aldığı öne sürüldü.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel safındaki değişimcilerin kurultayı kazanıp Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için delege borsası kurduğu tescillendi.

DELEGE BORSASI TESCİLLENDİ: BAŞROLDE CHP'NİN KASASI İMAMOĞLU'NUN YANCISI
Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.



"40'TAN FAZLA DELEGEYİ İKNA ETTİM"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Çakır, "Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki delegeleri değişimcilerden yana ikna etmek üzere anlaştık. Bu kapsamda Muş ve Iğdır başta olmak üzere birçok ilde delege ikna turları yaptım. 40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" dedi.



DELEGE BAŞI 10 BİN LİRAYA VARANA ÖDEME
Özgür Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.

Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."

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EKREM KASAYA ÇÖKTÜ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kendisine en yakın isim olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman yaptırarak CHP kasasının anahtarını vermişti.

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