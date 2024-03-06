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Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası

Kurduğu ofislerle CHP'ye 'paralel genel merkez' oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almak için 1 Nisan'ı iple çekiyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu dosyası" oluşturduğu, belgeler topladığı iddia edildi. Söz konusu dosyada İmamoğlu'nun usulsüz işleri ve kurultay sürecinde oluşturduğu delege borsasının yer aldığı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkarmak için oluşturduğu 'dosyayı' gerek yargı kanallarıyla gerekse de bizatihi kendi kaleme aldığı yazılarla kamuoyuna duyuracağı söyleniyor. Bu bağlamda TAKVİM, İmamoğlu ve 'değişim' avanesinin kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu delege borsasını, kişi başı 10 bin dolara varan ödemeleri sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:45 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:03
Kılıçdaroğlu’ndan kasetvari İmamoğlu dosyası! Kurultaydaki akçeli işler ve ’Ekremci’ delege borsası yargıya taşınacak iddiası

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç entrika tavan yaptı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı.

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR

Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.

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Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek parti içine 'geri dönüş' sinyali gönderdi.

Ekrem İmamoğlu - Kemal KılılçdaroğluEkrem İmamoğlu - Kemal Kılılçdaroğlu

'İNTİKAM' İSTİYOR... "EKREM İMAMOĞLU" DOSYASI

Yerel seçimden sonraki sürece hazırlanan ve olağanüstü kurultay için zemin yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yandan da Ekrem İmamoğlu dosyası oluşturduğu iddia edildi

Bilindiği üzere 4 Kasım'da Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan eden kurultaya giden sürecin taşlarını 'değişim' çıkışlarıyla İmamoğlu örmüştü. Kurultay zamanı da oluşturduğu delege borsasıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmişti. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan 'intikam' alacağı günü iple çekiyor.



Gelelim Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu 'Ekrem İmamoğlu' dosyasına...

İMAMOĞLU'NUN USULSÜZ İŞLERİ, DELEGE BORSASI, ÇEŞİTLİ BELGELER...

Söz konusu dosyada İmamoğlu'nun usulsüz işleri, kurultay sürecinde oluşturduğu delege borsası ve İmamoğlu'nun aleyhinde çeşitli belgelerin yer aldığı öne sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU YARGIYA GİDİYOR

CHP'nin olaylı kurultayına gölge düşüren 'delege borsası' skandalının yargıya taşınacağı konuşulurken; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkarmak için oluşturduğu 'dosyayı' gerek yargı kanallarıyla gerekse de bizatihi kendi açıklamalarıyla kamuoyuna duyuracağı söyleniyor.

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'KASETLİ' İMAMOĞLU İFŞASI: DELEGELERE PARA VERİLDİ ELİMDE SES KAYDI VAR

Kılıçdaroğlu'nun 'dosyalı' intikam planı tıkır tıkır işlerken CHP içindeki Kemalciler de Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.

Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi.

Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.

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Peki, CHP'de Ekrem İmamoğlu eliyle delege borsası nasıl kuruldu?

Ekrem İmamoğlu 4 Kasım 2023'te yapılan kurultay zamanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye delege borsası kurdu.

Başrolde CHP'nin kasasını tutan, İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat var idi. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.

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DELEGE BAŞI 1500 İLA 10 BİN DOLAR ÖDEME

Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.

Çakır'ın, değişimcilerle "delege avı" için 1 milyon TL'ye anlaştığı, 200 bin liranın peşin ödendiği, bir de lüks araba verildiği iddia edildi. CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.



CHP KURULTAYINA GİZLİ SORUŞTURMA

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan CHP'li Tolgahan Erdoğan da "CHP KURULTAYINA GİZLİ SORUŞTURMA" paylaşımında bulundu.

Yargının Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP Kurultayı'na ilişkin gizli bir soruşturma başlattığını öne sürdü. Tolgahan Erdoğan paylaşımında Veryansın TV'yi kaynak gösterdi.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ise yargının gizli soruşturma başlatmasına gerekçe olan olayların "Bir il başkanının dağıtmak için aldığı parayla birlikte kaçması" ve "Ankara'da ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki bir otelde; CHP'li bir ismin delegelere farklı miktarlarda para vermesi olayını ortaya çıkaran kayıtlar" olduğunu söyledi.

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