Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası

Kemalciler kasetli İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaşın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var

'KASETLİ' İMAMOĞLU İFŞASI: DELEGELERE PARA VERİLDİ ELİMDE SES KAYDI VAR



Kılıçdaroğlu'nun 'dosyalı' intikam planı tıkır tıkır işlerken CHP içindeki Kemalciler de Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.



Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi.



Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.

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DELEGE BAŞI 1500 İLA 10 BİN DOLAR ÖDEME



Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.



Çakır'ın, değişimcilerle "delege avı" için 1 milyon TL'ye anlaştığı, 200 bin liranın peşin ödendiği, bir de lüks araba verildiği iddia edildi. CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.





CHP KURULTAYINA GİZLİ SORUŞTURMA



Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan CHP'li Tolgahan Erdoğan da "CHP KURULTAYINA GİZLİ SORUŞTURMA" paylaşımında bulundu.



Yargının Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP Kurultayı'na ilişkin gizli bir soruşturma başlattığını öne sürdü. Tolgahan Erdoğan paylaşımında Veryansın TV'yi kaynak gösterdi.



Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ise yargının gizli soruşturma başlatmasına gerekçe olan olayların "Bir il başkanının dağıtmak için aldığı parayla birlikte kaçması" ve "Ankara'da ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki bir otelde; CHP'li bir ismin delegelere farklı miktarlarda para vermesi olayını ortaya çıkaran kayıtlar" olduğunu söyledi.