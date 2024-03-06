Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç entrika tavan yaptı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı.
KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR
Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.
Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek parti içine 'geri dönüş' sinyali gönderdi.
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılılçdaroğlu
'İNTİKAM' İSTİYOR... "EKREM İMAMOĞLU" DOSYASI
Yerel seçimden sonraki sürece hazırlanan ve olağanüstü kurultay için zemin yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yandan da Ekrem İmamoğlu dosyası oluşturduğu iddia edildi
Bilindiği üzere 4 Kasım'da Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan eden kurultaya giden sürecin taşlarını 'değişim' çıkışlarıyla İmamoğlu örmüştü. Kurultay zamanı da oluşturduğu delege borsasıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmişti. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan 'intikam' alacağı günü iple çekiyor.
Gelelim Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu 'Ekrem İmamoğlu' dosyasına...
İMAMOĞLU'NUN USULSÜZ İŞLERİ, DELEGE BORSASI, ÇEŞİTLİ BELGELER...
Söz konusu dosyada İmamoğlu'nun usulsüz işleri, kurultay sürecinde oluşturduğu delege borsası ve İmamoğlu'nun aleyhinde çeşitli belgelerin yer aldığı öne sürülüyor.
KILIÇDAROĞLU YARGIYA GİDİYOR
CHP'nin olaylı kurultayına gölge düşüren 'delege borsası' skandalının yargıya taşınacağı konuşulurken; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkarmak için oluşturduğu 'dosyayı' gerek yargı kanallarıyla gerekse de bizatihi kendi açıklamalarıyla kamuoyuna duyuracağı söyleniyor.