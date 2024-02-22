SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kemalciler 'kasetli' İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş'ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | "Elimde ses kaydı var"

Kemalciler 1 Nisan hazırlıkları kapsamında Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti. Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi. Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda TAKVİM, İmamoğlu ve 'değişim' avanesinin kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu delege borsasını, kişi başı 10 bin dolara varan ödemeleri sizler için derledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:34 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:53
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere giderayak iç savaş patlak verdi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı.

Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.

CHP içindeki Kemalciler de 1 Nisan hazırlıkları kapsamında Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti.



KEMALCİLER, İMAMOĞLU'NUN DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkezi Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Ferihan Karasu, kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.

BİR OYA 150 BİN TL... "ELİMDE SES KAYDI VAR"
Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan KarasuKemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan Karasu

"Beşiktaş halkının parasıyla genel başkan yuhalattılar" diyen Karasu, "Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim, bir ilçede il delegesine oy karşılığı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyorum" şeklinde konuştu.


"BELGELER ELİMDE"

Karasu konuya ilişin şu ifadeleri kullandı;

"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.

Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.

Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."



BEŞİKTAŞ'TAN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA...
CHP PM üyesi Ferihan Karasu'nun "Elimde ses kaydı var. İl kongresi ve kurultayda delegelere para verdi" diyerek bahsettiği ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu öğrenildi.



CHP'nin Beşiktaş Meclis üyesi olan Arslan, CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Özgür Çelik'in yardımcısı olmuştu.

KEMALCİLER İFŞA ETTİ, İBB HABER YAYDI
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Ferihan Karasu'nun ifşa ettiği delege borsasını, bir dönem CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB Haber'in yayması da dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklanıp İETT skandalını belgelerle ifşa etmişti. Bu durum "Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" açıklaması yapan İBB Haber, "İstanbul'un kaynaklarını ahtapot gibi saran imamoğlu chp'ye büyük tehdit haline geldi" paylaşımında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kuruma yıkmaya çalıştılar! CHPdeki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleriKılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kuruma yıkmaya çalıştılar! CHPdeki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri



İMAMOĞLU VE DEĞİŞİMCİLERE... "SALONLARDA ÇANTA GEZDİRİP iPHONE DAĞITANLAR"
Hesabın yöneticisi Ümit Kaya'nın İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

CHPdeki delege borsası skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlundan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibeCHPdeki delege borsası skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlundan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe


CHP'DEKİ DELEGE BORSASI
Gelelim CHP'de delege borsasına... Ekrem İmamoğlu 4 Kasım 2023'te yapılan kurultay zamanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye delege borası kurdu.

Başrolde CHP'nin kasasını tutan, İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat var idi. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.

CHPde neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Lüks otelde yemekli delege borsasıCHPde neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Lüks otelde yemekli delege borsası


DELEGE BAŞI 1500 İLA 10 BİN DOLAR ÖDEME
Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.

Çakır'ın, değişimcilerle "delege avı" için 1 milyon TL'ye anlaştığı, 200 bin liranın peşin ödendiği, bir de lüks araba verildiği iddia edildi. CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a transfer önerisi!
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
SON DAKİKA