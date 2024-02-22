Kemalciler 'kasetli' İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş'ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | "Elimde ses kaydı var"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere giderayak iç savaş patlak verdi. Parti Ekrem İmamoğlu
ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu
'intikam' için kollarını sıvadı.
Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.
CHP içindeki Kemalciler de 1 Nisan hazırlıkları kapsamında Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti.
KEMALCİLER, İMAMOĞLU'NUN DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkezi Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Ferihan Karasu, kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.
BİR OYA 150 BİN TL... "ELİMDE SES KAYDI VAR"
Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" açıklamasında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan Karasu
"Beşiktaş halkının parasıyla genel başkan yuhalattılar" diyen Karasu, "Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim, bir ilçede il delegesine oy karşılığı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyorum" şeklinde konuştu.
"BELGELER ELİMDE"
Karasu konuya ilişin şu ifadeleri kullandı;
"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.
Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.
Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."
BEŞİKTAŞ'TAN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA...
CHP PM üyesi Ferihan Karasu'nun "Elimde ses kaydı var. İl kongresi ve kurultayda delegelere para verdi" diyerek bahsettiği ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu öğrenildi.
CHP'nin Beşiktaş Meclis üyesi olan Arslan, CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Özgür Çelik'in yardımcısı olmuştu.