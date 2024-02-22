Kemalciler 'kasetli' İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş'ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | "Elimde ses kaydı var"

KEMALCİLER İFŞA ETTİ, İBB HABER YAYDI

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Ferihan Karasu'nun ifşa ettiği delege borsasını, bir dönem CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB Haber'in yayması da dikkatlerden kaçmadı.







Bilindiği üzere İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklanıp İETT skandalını belgelerle ifşa etmişti. Bu durum "Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" açıklaması yapan İBB Haber, "İstanbul'un kaynaklarını ahtapot gibi saran imamoğlu chp'ye büyük tehdit haline geldi" paylaşımında bulunmuştu.





İMAMOĞLU VE DEĞİŞİMCİLERE... "SALONLARDA ÇANTA GEZDİRİP iPHONE DAĞITANLAR"

Hesabın yöneticisi Ümit Kaya'nın İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.