Ekrem İmamoğlu'nun işi gücü PR! Baskınları unuttu "su taşkını sorunlarını çözdük" dedi

ARIZALAR İHALE KIYAKLARI BİTMEYEN TATİLLER... İETT ve metro-metrobüs arızaları, yandaşa verilen kıyak ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna ikinci plana itilen İstanbul ve bitmek bilmeyen tatiller...

İmamoğlu,"Şu anda İstanbul'a en yüksek seviyede dahi yağmur yağsa İstanbul'un yüzde 90 oranında sel su baskınları ile ilgili altyapı sorunları çözüldü. Biz bunu büyük fedakarlıklarla pandemi döneminde çözdük." dedi.

PEKİ GERÇEKLER NE DİYOR?

Peki İstanbul'un su baskını ve sel sorunu Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi çözüldü mü? Gerçekler tam aksini söylüyor. Her yağışta rögarlar tıkanıyor, yollar göle dönüyor, metro istasyonları bile sular içinde kalıyor.

İmamoğlu yağmurla mücadelenin önde gelen birimlerinden olan İSKİ'nin yetersizliğini aynı yayında "İSKİ tam bir rezalet" diyerek itiraf ederken vatandaşlar da İstanbul'un sel ile mücadelede sınıfta kaldığını gösteren görseller ve videolar paylaşarak tepki gösterdi.

İşte o videolardan biri:

HARAMİDERE TAŞTI ESENYURT SULAR ALTINDA KALDI

İBB Başkanının pandemide sorunları çözdük iddiasının aksine 10 Temmuz 2022'de meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Esenyur'ta Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde sel felaketi yaşandı.

Yağır sonrası Esenyurt göle döndü (2022)

Ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluşurken vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

SEL 2 CAN ALDI

5 Eylül 2023'te ise İstanbul'u vuran selde Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti (5 Eylül 2023)

İstanbul'un her yağmurda çektiği çile ise TAKVİM tarafından haberleştirildi.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar: