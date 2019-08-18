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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 12:25

mağduru vatandaşlar 'na isyan etti: Neredesiniz?

dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi. Bir esnaf, Eminönü ziyareti sırasında İmamoğlu'na "Dün neredeydiniz, neden kimseye ulaşamadık" diyerek isyan etti.


dün yoğun yağmur yağışıyla felaketi yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken birçok esnafın dükkanı zarar gördü. Fakat dün felaketin verdiği zararlardan çok İstanbul bu haldeyken tatil yapan Başkanı konuşuldu. İstanbul'da muhatpa bulamayan yağmur madurları isyan etti. İmamoğlu'na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükdi.



Bugün Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu yine vatandaşların eleştiri oklarının hedefindeydi. Bir esnaf, dün felaket sırasında belediyeden kimseye ulaşamadıklarını, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini ve yardımcı olmadığını söyledi. İmamoğlu'na hesap soran vatandaş, "Başkanım dün biz niye kimseye ulaşamadık?" dedi. İmamoğlu'nun vatandaşın sorusu karşısında zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.

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