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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Sivas mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan alanda 75 bin kişinin olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:31 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:44
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Sivas mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Selçuk'luların emaneti, Aşık Veysel'in güven yuvası Sivas'a ikrarımız var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz.

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakın kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi birinde mahsur kalmasına seyirci kalmayacağız.

Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.

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75 BİN KİŞİ ALANDA

Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi fay hatları üzerinden yürütülen krizlerin, terörün ülkemize hangi maliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Bugün alanımızda katılım ne kadar diye sordum. Şu anda karşımda 75 kişi var. İşte Sivas bu.

CHP'de genel başkanlar bile değişti, fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. CHP'de yapısal arıza var, her gelen gideni aratıyor.

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Ağababaları kulaklarını çekti. Patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir.

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