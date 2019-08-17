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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 20:23

'u sel götürüyor nerede? ’da tatilde olması eleştirilere neden oldu! "Müsait olunca İstanbul'a uğra"

’da bir kişinin ölümüne neden oldu, ’nun ’da tatilini sürdürmesi eleştiriliyor… Ekrem İmamoğlu’nun yarın sabah İstanbul’a dönüyor.

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HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'u sel götürüyor Ekrem İmamoğlu nerede? Bodrum’da tatilde olması eleştirilere neden oldu! "Müsait olunca İstanbul'a uğra"
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