İstanbul’da şiddetli yağış bir kişinin ölümüne neden oldu, Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’da tatilini sürdürmesi eleştiriliyor… Ekrem İmamoğlu’nun yarın sabah İstanbul’a dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın sabah İstanbul'a döneceği ifade edildi. Ekrem İmamoğlu'nun; Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilde olduğu, İstanbul'da bir kişinin de öldüğü şiddetli yağışın ardından yarın sabah (bugün) Bodrum'dan İstanbul'a geleceği öğrenildi. 'BODRUM UÇAĞINDA EKREM İMAMOĞLU BAŞKANIMLA KARŞILAŞTIK' Elif Oğuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, Ekrem İmamoğlu'nu Bodrum uçağında gördüğünü açıkladı. Elif Oğuz, 'Bodrum uçağında Ekrem İmamoğlu başkanımla karşılaştık. Heyecandan sadece kardeşimle onu çekebildim' ifadelerini kullandı ve Ekrem İmamoğlu ile kardeşinin fotoğrafını paylaştı. Elif Oğuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, #İmamoğluNerede isimli hashtag açılması üzerine söz konusu paylaşımını sildi ve hesabını kilitledi. 5 GÜN İZİNLİ Ekrem İmamoğlu'nun, 16-21 Ağustos tarihleri arasında izne çıktığına yönelik resmi yazı sosyal medyada yer aldı. İmamoğlu'nun; 15 Ağustos 2019 tarihli yazısında; '16 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında 6 günlük yıllık izinli olarak il dışında olacağından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Aksu deruhte edecektir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim' ifadeleri yer aldı. Söz konusu yazının bilgi için İstanbul Valiliği'ne gönderildiği öğrenildi. 'TATİL, BAZEN İNSANLARA YAKIŞMIYOR, BANA TATİL DE YAKIŞIYOR' Ekrem İmamoğlu, tatile çıkmasıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere ilişkin soruya, 'Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor' cevabını vermişti. KENAN KIRAN / SABAH İstanbul canıyla uğraşırken Ekrem İmamoğlu yine yıllık izne çıktı
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