İstanbul'da yine aynı manzara! Yağmur yağdı Esenyurt yine sular altında! İBB ise piyasada yok! Evini su basan vatandaş isyan etti
Son dakika haberine göre İstanbul'da günlerdir beklenen yağış başladı. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası Esenyurt yine sular altında kaldı. Vatandaş su birikintileri ile mücadele ederken, İBB ise yağmura karşı yine herhangi bir önlem almadı. Esenyurt'ta evini su basan bir vatandaş, belediye yetkililerine "Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor." şeklinde isyan etti. Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu.
Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. İstanbul Valiliği'nden ise "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.
YAĞIŞ ESENYURT'TA SELE NEDEN OLDU
Her sağanak yağmurda aynı senaryonun gerçekleştiği Esenyurt'ta yine yolları su bastı.
A Haber canlı yayınında İstanbul'daki yağış sonrası manzara ekrana getirilildi | Video
Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle köprü altları ve sokak araları yağmur sularıyla dolup taştı.
İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar su ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Haramidere taştı! Esenyurt'ta su basan evleri bir daha bastı | Video