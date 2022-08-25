İstanbul’da yine aynı manzara! Yağmur yağdı Esenyurt yine sular altında! İBB ise piyasada yok! Evini su basan vatandaş isyan etti

İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur bugün etkisini artıracak. AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden beklenen yağış nedeniyle peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi.