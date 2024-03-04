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İYİ Parti'den CHP'ye 'DEM'li salvo! Özgür Özel'e 'ittifak' yanıtı: "Biz kent uzlaşısı bilmeyiz! Ne 'DEM'lenen ne de 'DEM'leyen oluruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Türkiye İttifakı' söylemine sığınıp İYİ Parti'yle kurumsal olarak kuramadığı ittifakı tabanda kuracağını söyledi. Gittiği her seçim bölgesinde ve mitinglerde İYİ Parti seçmeninden oy istedi. Özel'in bu çabasına İYİ Parti'den 'DEM'li bir yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Türkiye İttifakı' diye bir şeyin olmadığını belirterek, "Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Biz ne 'DEM'lenenlerden ne de 'DEM'leyenlerden olma düşüncesine sahibiz" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 17:06 Güncelleme 04 Mart 2024, 17:25
İYİ Parti’den CHP’ye ’DEM’li salvo! Özgür Özel’e ’ittifak’ yanıtı: Biz kent uzlaşısı bilmeyiz! Ne ’DEM’lenen ne de ’DEM’leyen oluruz
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. 14-28 Mayıs'ta CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hezimet sonrası ittifakı bitirdi.

Akşener yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamasının ardından İYİ Parti'de istifa furyası başladı.

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AKŞENER VE İMAMOĞLU-YAVAŞ ARASINDA İPLER KOPTU

Partisine kurumsal operasyon çekildiğini savunarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener, "Savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım." diyerek CHP'ye rest çekti.

"Bizi engelleyen Saraçhane" diyerek her fırsatta İmamoğlu'na yüklendi.

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AKŞENER'DEN CHP'Lİ SEÇMENE: "DEM'E TEŞEKKÜR BİZE KÜFÜR, HADİ BE"

Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde bir CHP seçmeniyle yaşadığı tartışma ise iki parti arasındaki kaosun boyutunu gözler önüne serdi.

Akşener, "Niye Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz" diye hesap soran CHP'liye "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" sözleriyle sert bir yanıt verdi.



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE 'TÜRKİYE İTTİFAKI' YANITI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Türkiye İttifakı' söylemine sığınıp İYİ Parti'yle kurumsal olarak kuramadığı ittifakı tabanda kuracağını söyledi. Gittiği her seçim bölgesinde ve mitinglerde İYİ Parti seçmeninden oy istedi.

İYİ Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'DEM'li salvo


Bu gelişme sonrası İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e 'DEM'li bir yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" dedi.

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ESENYURT'U PEŞKEŞ ÇEKTİLER! LİSTELERDE 'DEM'LENDİLER
Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.

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TOROSLAR'DA KANDİL UZLAŞISI

Mersin'in Toroslar ilçesinde Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi.

Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı. Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.

CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.

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CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.

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