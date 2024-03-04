İYİ Parti'den CHP'ye 'DEM'li salvo! Özgür Özel'e 'ittifak' yanıtı: "Biz kent uzlaşısı bilmeyiz! Ne 'DEM'lenen ne de 'DEM'leyen oluruz"





İYİ PARTİ'DEN CHP'YE 'TÜRKİYE İTTİFAKI' YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Türkiye İttifakı' söylemine sığınıp İYİ Parti'yle kurumsal olarak kuramadığı ittifakı tabanda kuracağını söyledi. Gittiği her seçim bölgesinde ve mitinglerde İYİ Parti seçmeninden oy istedi.



Bu gelişme sonrası İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e 'DEM'li bir yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" dedi.