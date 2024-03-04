Son dakika: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu katledip dondurucuya koymuştu! Katil günler önce bakın neler aramış: Kemik ateşte yanar mı?

"HAZIR DEĞİLİM, SAVUNMA YAPMAYACAĞIM" Sanık Hakan Öztürk kimlik sorgusunda, evli ve bir çocuk babası olduğunu, suç tarihinde taksicilik yaptığını ne kadar kazandığını hatırlamadığını belirtti.

Mahkeme başkanının iddianameyi okuduktan sonra " Savunma yapmaya hazır mısın?" sorusuna sanık Öztürk, " Hazır değilim herhangi bir savunma yapmayacağım. Herhangi bir talebim yok" dedi. Hakimin soruşturma, hakimlik ifadelerini okuyarak bir diyeceği olup olmadığını sorması üzerine sanık Öztürk, bir diyeceği olmadığını belirtti. Tutuklandıktan sonra bir dilekçe yazdığı sorulan sanık, hatırlamadığını söyledi.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCEKİ İNTERNET ARAMALARI

Hakim, cinayetten 9 gün önce cep telefonundan yapılan internet aramalarında "Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede yok olur, kimliği belirsiz cesetler, 10 bin euro kaç TL eder" diye aramalar yaptığını, ceset parçalama ve cinayet videoları izlediğini sorunca sanık Öztürk, bir diyeceği olmadığını söyledi. Ayrıca yine telegram üzerinden yaşı küçük kızların müstehcen görüntülerinin tespit edildiğinin sorulması üzerine sanık, bu konuda da "Bir diyeceğim yok" dedi. Eşiyle kira borcu üzerine yazıştıklarını, sanığın ağladığının sorulması üzerine de herhangi bir diyeceği olmadığını belirtti.

MAKTULÜN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Hakimin önceki ifadeleri okuması sırasında duruşma salonunda bulunan maktulün yakınları sanığın bazı beyanlarının yalan olduğunu belirterek tepki gösterdiler. Maktulün kuzeni, "Yalan söylüyor" diyerek bağırınca salon dışına çıkarıldı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, maktulün ağabeyine "İfadeleri okuyorum, dayanamayacaksan dışarıda bekleyebilirsiniz" dedi. Ağabey Ömer Faruk Kasadar ise "Burada dinleyeceğim" dedi.