CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık



ADIM ADIM "KANDİL İTTİFAKI" SÜRECİ

31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşulurken Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak için DEM tabanında daha az ilgi uyandıracak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday gösterildi. TAKVİM bunun Kandil'den gelen talimatla olduğunu yazdı. Öyle ki Demirtaş'ın çekilmesinden 1 gün önce PKK elebaşı Mustafa Karasu "ittifakı sıkı tutun" diyerek DEM'e talimat verdi.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.



KİRLİ İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.