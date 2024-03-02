CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.
KENT UZLAŞISI MASKESİ ALTINDA TERÖR İTTİFAKI
Terör ittifakını "Kent Uzlaşısı" adı altında maskelemeye çalışan Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.
BİR İTİRAF DA CHP'Lİ ATICI'DAN
Öte yandan bir itiraf ta CHP'li Aytuğ Atıcı'dan geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Atıcı ''(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık" ifadelerini kullandı.