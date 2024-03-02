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CHP'li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel, terör partisi DEM ile kirli ortaklığı canlı yayında itiraf etmiş, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullanmıştı. Bu sefer de kirli birlikteliği CHP'li Aytuğ Atıcı canlı yayından itiraf etti. DEM Parti ile açık açık ittifak yaptık diyen Atıcı, "Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık. Biz kent uzlaşısı çerçevesinde uzlaşıya vardık demiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 01:17 Güncelleme 03 Mart 2024, 01:33
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özelden kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumdaTerör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özelden kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.



KENT UZLAŞISI MASKESİ ALTINDA TERÖR İTTİFAKI
Terör ittifakını "Kent Uzlaşısı" adı altında maskelemeye çalışan Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.



BİR İTİRAF DA CHP'Lİ ATICI'DAN
Öte yandan bir itiraf ta CHP'li Aytuğ Atıcı'dan geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Atıcı ''(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık" ifadelerini kullandı.

▶️ CHP'li Aytuğ Atıcı CHP-DEM ittifakını itiraf etti!



CHP'li Atıcı şu ifadeleri kullandı:

Şimdi birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. (DEM Parti ile ) Biz açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık. Biz kent uzlaşısı çerçevesinde uzlaşıya vardık demiyor muyuz?

Gizli İttifak tabi ki değil, kimse gizleyemez zaten. Gizli İttifak nerede yapıldı? Zafer Parti'de yapıldı, dünya başımıza yıkıldı.Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, açık seçik yapılmış bir

Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifakSon dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak


ADIM ADIM "KANDİL İTTİFAKI" SÜRECİ
31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşulurken Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak için DEM tabanında daha az ilgi uyandıracak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday gösterildi. TAKVİM bunun Kandil'den gelen talimatla olduğunu yazdı. Öyle ki Demirtaş'ın çekilmesinden 1 gün önce PKK elebaşı Mustafa Karasu "ittifakı sıkı tutun" diyerek DEM'e talimat verdi.

Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritasıTürkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

KİRLİ İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.

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DEM Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı.

DEM'LİLER CHP LİSTELERİNE GİRDİ
DEM Parti Eyüpsultan'da da CHP adayı Mithat Bülent Özmen'i destekleme kararı aldı. DEM'in adayları CHP'de belediye meclisi listelerine girdi.

CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.

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