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Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB'de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM'li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu

Son dakika haberi! Kandil'in siyasi uzantıları ile kol kola 31 Mart yerel seçimlerine giden CHP, terörün siyasi ayağı DEM Parti'yi İBB Meclisi'ne taşıyacak. DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Kandil'den gelen talimat sonrası kent uzlaşısı bahanesiyle 'terör uzlaşısı' kuran CHP ve DEM'in düzenlediği ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan için özgürlük sloganları atıldı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:19 Güncelleme 04 Mart 2024, 16:19
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da nasıl bir anlaşma yapıldı?



TERÖRÜN SİYASİ UZANTISI İLE EL SIKIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, "Görüşmelerimiz açık ve şeffaf olacak" diyerek ellerinde şehitlerimizin kanı olan DEM Partili eş başkanlar ile el sıkıştı.

CHP mitinginde terörün siyasi ayağı DEM Parti bayrakları.CHP mitinginde terörün siyasi ayağı DEM Parti bayrakları.

İTTİFAK TALİMATI KANDİL'DEN GELDİ: KENT DEĞİL TERÖR UZLAŞISI

Göstermelik adaylık pazarlıkları sürerken kapı arkası siyaset ve Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. "Kent uzlaşısı" bahanesine sarıldıkları Kandil uzlaşısı ile vatandaşlardan oy istemeye başladı. Ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı, terör örgütü PKK paçavrası açıldı.

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet ÖzerCHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer

CHP LİSTELERİ TERÖR OPERASYONLARINDA ADI GEÇENLERLE DOLDU

CHP, İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı. CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı.

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.



İşte CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarının tam listesi:

ESENYURT – 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI

SANCAKTEPE – 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI

EYÜPSULTAN – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

TUZLA – 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI

ÜSKÜDAR – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

KARTAL – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

SARIYER – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

MALTEPE – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

BEYOĞLU – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI

ZEYTİNBURNU – 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI


SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)



5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7 SIRA - Cevdet Dalkılıç

8 SIRA - Dicle Özdaş

10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen

11 SIRA – Elif Yıldırım

TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

15. SIRA - Musa Avyüzen

16 SIRA - Dilek Ateş

EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel

9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun

13. SIRA – Hüseyin Kazan

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış

ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Osman Yalçın

7. SIRA – Yıldız Serinyel

9. SIRA – Orhan Yeler

13. SIRA – Memet Tel

16. SIRA – Elvan Uçar Kordu

19. SIRA – Menduh Kaplan

20. SIRA – Murat Turğut

22. SIRA – Güven Yılmaz

24. SIRA – Kenan Özyolcu

KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Sinan Kılıç

13. SIRA – Cemalettin Yüksel

SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – İsmail Çarboğa

22. SIRA – Mehmet Tel

MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

5. SIRA – Suat Karaoğlan

22. SIRA – Şükrü Akçadağ

CHPKK İstanbulun 5 ilçesinde DEMlendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturduCHPKK İstanbulun 5 ilçesinde DEMlendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu
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