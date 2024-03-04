Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı.
TERÖRÜN SİYASİ UZANTISI İLE EL SIKIŞTI
CHP lideri Özgür Özel, "Görüşmelerimiz açık ve şeffaf olacak" diyerek ellerinde şehitlerimizin kanı olan DEM Partili eş başkanlar ile el sıkıştı.
İTTİFAK TALİMATI KANDİL'DEN GELDİ: KENT DEĞİL TERÖR UZLAŞISI
Göstermelik adaylık pazarlıkları sürerken kapı arkası siyaset ve Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. "Kent uzlaşısı" bahanesine sarıldıkları Kandil uzlaşısı ile vatandaşlardan oy istemeye başladı. Ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı, terör örgütü PKK paçavrası açıldı.
CHP LİSTELERİ TERÖR OPERASYONLARINDA ADI GEÇENLERLE DOLDU
CHP, İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı. CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı.
DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.
İşte CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarının tam listesi:
ESENYURT – 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI
SANCAKTEPE – 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI
EYÜPSULTAN – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
TUZLA – 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI
ÜSKÜDAR – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
KARTAL – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
SARIYER – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
MALTEPE – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
BEYOĞLU – 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI
ZEYTİNBURNU – 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI
SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7 SIRA - Cevdet Dalkılıç
8 SIRA - Dicle Özdaş
10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)
BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11 SIRA – Elif Yıldırım
TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA - Musa Avyüzen
16 SIRA - Dilek Ateş
EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)
ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA – Hüseyin Kazan
ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış
ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Osman Yalçın
7. SIRA – Yıldız Serinyel
9. SIRA – Orhan Yeler
13. SIRA – Memet Tel
16. SIRA – Elvan Uçar Kordu
19. SIRA – Menduh Kaplan
20. SIRA – Murat Turğut
22. SIRA – Güven Yılmaz
24. SIRA – Kenan Özyolcu
KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Sinan Kılıç
13. SIRA – Cemalettin Yüksel
SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – İsmail Çarboğa
22. SIRA – Mehmet Tel
MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
5. SIRA – Suat Karaoğlan
22. SIRA – Şükrü Akçadağ