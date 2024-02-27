Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!

AKŞENER'DEN FIRÇA: HADİ BE!

İYİ Parti Genel Başkanı, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin sizde" dedi.

CHP'li seçmen "Niye döndünüz?" diyerek ısrar edince Akşener, "Sizin için mi parti kurduk. Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin bize oy CHP'yi destekleyin seçtirin DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" ifadeleriyle sert bir çıkış yaptı.