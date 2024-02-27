Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!

14-28 Mayıs'ta CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hezimet sonrası ittifakı bitirdi.
Akşener yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamasının ardından partide istifa furyası başladı.
AKŞENER VE İMAMOĞLU-YAVAŞ ARASINDA İPLER KOPTU
Partisine kurumsal operasyon çekildiğini savunarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener, "Savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım." diyerek CHP'ye rest çekti. "Bizi engelleyen Saraçhane" diyerek her fırsatta İmamoğlu'na yüklendi.