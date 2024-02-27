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Meral Akşener CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini açıklamasının ardından CHP ile araları açıldı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek partilerine operasyon çekildiğini savunan Meral Akşener bugün CHP'li bir seçmenle tartıştı. "Niye Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz" diye hesap soran CHP'liye Akşener, "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" diyerek sert bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 17:14 Güncelleme 27 Şubat 2024, 17:32
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!

14-28 Mayıs'ta CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hezimet sonrası ittifakı bitirdi.

Akşener yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamasının ardından partide istifa furyası başladı.

AKŞENER VE İMAMOĞLU-YAVAŞ ARASINDA İPLER KOPTU
Partisine kurumsal operasyon çekildiğini savunarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener, "Savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım." diyerek CHP'ye rest çekti. "Bizi engelleyen Saraçhane" diyerek her fırsatta İmamoğlu'na yüklendi.

İki parti arasında gerilim sürerken bugün ilginç bir olay yaşandı.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşMeral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

CHP'Lİ SEÇMEN AKŞENER'İN ÖNÜNÜ KESTİ
Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretler sırasında önünü kesip hesap sormaya çalışan bir CHP seçmenini fırçaladı.

Akşener'in yolunu kesen CHP'li seçmen "CHP'den niye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz" diye sordu.

AKŞENER'DEN FIRÇA: HADİ BE!
İYİ Parti Genel Başkanı, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin sizde" dedi.

CHP'li seçmen "Niye döndünüz?" diyerek ısrar edince Akşener, "Sizin için mi parti kurduk. Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin bize oy CHP'yi destekleyin seçtirin DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" ifadeleriyle sert bir çıkış yaptı.

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