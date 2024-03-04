Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: A400M tipi uçak Ürdün’e ulaştı

Abluka altına alınan Gazze 'de 30 binden fazla Filistinli katledilirken Batı 3 maymunu oynuyor.

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyemeye devam ediyor.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ

Ateşkes için devrede olan Türkiye ise Gazze'ye yeni yardımlar ulaştırdı.