Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: A400M tipi uçak Ürdün’e ulaştı

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyemeye devam ediyor.
Abluka altına alınan Gazze'de 30 binden fazla Filistinli katledilirken Batı 3 maymunu oynuyor.
Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyemeye devam ediyor.
Abluka altına alınan Gazze'de 30 binden fazla Filistinli katledilirken Batı 3 maymunu oynuyor.
TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ
Ateşkes için devrede olan Türkiye ise Gazze'ye yeni yardımlar ulaştırdı.
A400M TİPİ UÇAK ÜRDÜN'E ULAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.