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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: A400M tipi uçak Ürdün’e ulaştı

Türkiye katil İsrail'in abluka altına alarak soykırım suçu işlediği Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Gazze için sağlık malzemeleri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait bir uçak daha Ürdün'e ulaştı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 17:42 Güncelleme 04 Mart 2024, 17:42
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: A400M tipi uçak Ürdün’e ulaştı

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyemeye devam ediyor.

Abluka altına alınan Gazze'de 30 binden fazla Filistinli katledilirken Batı 3 maymunu oynuyor.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eliTürkiye'den Gazze'ye yardım eli

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ
Ateşkes için devrede olan Türkiye ise Gazze'ye yeni yardımlar ulaştırdı.

A400M TİPİ UÇAK ÜRDÜN'E ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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