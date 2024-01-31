Meral Akşener CHP ve Ekrem İmamoğlu’na çok sert vurdu: Bizi engellemeye çalışan Beştepe’de değil Saraçhane

Ana muhalefet partisi de meğer bizden çok rahatsızmış. Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir. Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane!

CHP'YE BİLLBOARD TEPKİSİ

Ankara İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da Eş Başkanlık denince kızıyorlar. Uygulanan bu korkutma taktiği size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Partimiz kuruluş lansmanı için anlaştığımız ancak iptal edilen ünlü oteli hatırlayın. Ne kadar nostaljik değil mi? Bu tür durumlarda belediye onay vermiyorsa, sebebiyle birlikte imzası ve kaşesiyle birlikte şirkete dolayısıyla bize iletmesi gerekir.

ÖZEL'E TEPKİ: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM!

Sayın Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AKP ile tuhaf bazı ilişkilerin olduğunu ifade eden çok ağır bir suçlama yaptı. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. 2017'de biz hayır oyu kullanmak için kampanya yaptık. Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Kılıçdaroğlu emrinde belediyeler eliyle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu bu işin peşini bırakmayacağım.

Sayın İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, ben sizi şu işi halledin şuradan iş gelecek diye aradım mı? Sayın Kılıçdaroğlu ben size herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedik, size kazandırdık. 2017'den beri AK Parti iktidarını eleştiren, hatta 2019da bizzat Erdoğan'ın seni hapse attırırım dediği, bu alanda 1 lira almadığıma göre... Biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler, yapa yapa siz yapıyorsunuz biz değil. Bu soruların cevabını istiyorum.



İyi Partimize pek çok şey söylendi, bedavacı bir siyaset götürdüğüne dair, bize düşman olanlar dahil söyleyemediler. Bunun peşini bırakmayacağımı buradan ilan ediyorum. Herkes haddini hukukunu bilecek.