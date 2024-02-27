Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak

Ali Gökmen'in yerine aday gösterilen ve 2015'de HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtlerin devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Şubat'ta parti genel merkezinde yaptığı açıklamada CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesinin ardından Mersin, İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa'da CHP ile ittifak için uzlaştıklarını açıkladı. Doğan, İzmir, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzlaşma için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

İSTİKLAL MARŞINI REDDEDEN DEM PARTİ'Lİ ADAY OLDU

DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Nuriye Arslan, belediye meclis üyesi olduğu Akdeniz'de Meclis toplantılarında yaşadığı polemiklerle sık sık gündemde yer alıyordu.