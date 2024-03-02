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Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 06:30 Güncelleme 03 Mart 2024, 06:33
Son dakika: Adıyaman Sincik’te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği noktaDepremin meydana geldiği nokta


İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2024-03-03

Saat:06:20:43 TSİ


Enlem:38.12417 N

Boylam:38.56278 E

Derinlik:7 km



SON DEPREMLER LİSTESİ
03-03-2024 06:20:43 38.1242 38.5628 7 MW 3.7 Sincik (Adıyaman) 621670
03-03-2024 04:41:27 40.1836 31.7247 7 ML 2.2 Beypazarı (Ankara) 621669
03-03-2024 03:59:06 36.9881 36.3939 7.01 ML 2.8 Merkez (Osmaniye) 621666
03-03-2024 03:57:18 39.2386 27.7839 6.96 ML 1.2 Soma (Manisa) 621667
03-03-2024 03:49:42 40.3028 26.9958 7.02 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale) 621668
03-03-2024 03:18:43 39.0622 29.8844 11.27 ML 1.6 Altıntaş (Kütahya) 621664
03-03-2024 03:00:51 40.2917 26.9992 9.45 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 621665
03-03-2024 02:56:54 38.5189 38.0414 7 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 621662
03-03-2024 02:53:10 37.9719 36.6178 7 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 621661
03-03-2024 02:47:18 38.3014 38.2731 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 621663
03-03-2024 02:41:39 38.0508 37.2306 7.37 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş) 621659
03-03-2024 02:31:31 38.8211 37.4839 7 ML 2.5 Gürün (Sivas) 621656
03-03-2024 02:30:34 40.285 27.0044 6.56 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 621660
03-03-2024 02:29:36 40.2911 26.9861 10.62 ML 2.0 Lapseki (Çanakkale) 621658



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