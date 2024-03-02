Son dakika: Adıyaman Sincik’te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
|03-03-2024 06:20:43
|38.1242
|38.5628
|7
|MW
|3.7
|Sincik (Adıyaman)
|621670
|03-03-2024 04:41:27
|40.1836
|31.7247
|7
|ML
|2.2
|Beypazarı (Ankara)
|621669
|03-03-2024 03:59:06
|36.9881
|36.3939
|7.01
|ML
|2.8
|Merkez (Osmaniye)
|621666
|03-03-2024 03:57:18
|39.2386
|27.7839
|6.96
|ML
|1.2
|Soma (Manisa)
|621667
|03-03-2024 03:49:42
|40.3028
|26.9958
|7.02
|ML
|1.1
|Lapseki (Çanakkale)
|621668
|03-03-2024 03:18:43
|39.0622
|29.8844
|11.27
|ML
|1.6
|Altıntaş (Kütahya)
|621664
|03-03-2024 03:00:51
|40.2917
|26.9992
|9.45
|ML
|1.2
|Biga (Çanakkale)
|621665
|03-03-2024 02:56:54
|38.5189
|38.0414
|7
|ML
|1.5
|Akçadağ (Malatya)
|621662
|03-03-2024 02:53:10
|37.9719
|36.6178
|7
|ML
|1.3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|621661
|03-03-2024 02:47:18
|38.3014
|38.2731
|7
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|621663
|03-03-2024 02:41:39
|38.0508
|37.2306
|7.37
|ML
|2.7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|621659
|03-03-2024 02:31:31
|38.8211
|37.4839
|7
|ML
|2.5
|Gürün (Sivas)
|621656
|03-03-2024 02:30:34
|40.285
|27.0044
|6.56
|ML
|1.2
|Biga (Çanakkale)
|621660
|03-03-2024 02:29:36
|40.2911
|26.9861
|10.62
|ML
|2.0
|Lapseki (Çanakkale)
|621658