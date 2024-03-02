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Tepki yağdı | CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’a selam çakan, Türkiye düşmanlılarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM’in yol arkadaşı olan CHP lideri Özgür Özel'in skandal görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.. Büyük tepki neden olan görüntülerde CHP lideri Özgür Özel'in 2018 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Kozak'ın cenazesinde pişkince sırıttığı görülürdü.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 00:45 Güncelleme 03 Mart 2024, 00:57
Tepki yağdı | CHP lideri Özgür Özel’in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

Koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaşı olan CHP lideri Özgür Özel'in skandalları bitmek bilmiyor.

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İKİYÜZLÜ SİYASET
Siyasi rant devşirmeye çalışan Özel, önce Filistinlileri terörist ilan ederek, soykırımcı İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmış, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özelden skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldıÖzgür Özelden skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARI HEDEF ALDI
Öte yandan CHP'li Özgür Özel'in bir diğer skandalı ise memleketi Manisa'da cereyan etti. CHP'lilere seslenen Özgür Özel bedelli askerlik yapan vatandaşların Türkiye'yi sevmediğini iddia etti.

▶️ Özel'in 'bedelli askerlik' söylemlerindeki ikiyüzlü tavrı!


"BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇANLARDAN OY İSTEMİYORUZ"
Özel şu skandal ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz."



TEPKİ YAĞDI
Özel'in skandal sözlerine tepki yağdı.

"ŞEHİT CENAZESİNDE KAHKAHA ATAN SEN DEĞİL MİSİN?"
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek bugünkü mitingde çok sert tepki gösterdi. Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.

▶️ Özgür Özel'in şehit cenazesinde sırıttığı görüntüler yeniden gündem oldu



REZİL GÖRÜNTÜLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU
Tüm bu yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.


NE OLMUŞTU?
2018 yılında Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı.


CENAZEDE GÜLEREK SOHBET
Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan o dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP'li Cengiz Ergün ve gülerek sohbet etmesi tepkilere yol açmıştı.

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