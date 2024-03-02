Tepki yağdı | CHP lideri Özgür Özel’in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

Koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaşı olan CHP lideri Özgür Özel'in skandalları bitmek bilmiyor.
İKİYÜZLÜ SİYASET
Siyasi rant devşirmeye çalışan Özel, önce Filistinlileri terörist ilan ederek, soykırımcı İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmış, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" ifadelerini kullanmıştı.
BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARI HEDEF ALDI
Öte yandan CHP'li Özgür Özel'in bir diğer skandalı ise memleketi Manisa'da cereyan etti. CHP'lilere seslenen Özgür Özel bedelli askerlik yapan vatandaşların Türkiye'yi sevmediğini iddia etti.