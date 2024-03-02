Tepki yağdı | CHP lideri Özgür Özel’in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

"ŞEHİT CENAZESİNDE KAHKAHA ATAN SEN DEĞİL MİSİN?"

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek bugünkü mitingde çok sert tepki gösterdi. Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.