Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası







PKK ELEBAŞI: CHP İLE İTTİFAK ÇOK ÖNEMLİ

DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile ittifak yapmasının önemine dikkat çeken elebaşı Karasu, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.



Olmayan Kürt sorunu üzerinde tepinen PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile yapılacak ittifakla bu sorunun çözüleceğini dile getirdi;



Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek.







KANDİL'DEN DEM'E... "CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN, İTTİFAKI GÜÇLENDİRİN"

DEM Parti'ye "CHP ile ittifakta elinizi sıkı tutun" talimatı veren PKK'lı Karasu, "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor" dedi.







PKK'DAN DEMİRTAŞ'IN İBB ADAYLIĞINA ZILGIT... "İTTİFAKI TIKADI, KÜRTLER BUNA KULAK VERMESİN"

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı 'adaylık' çıkışını değerlendiren elebaşı Mustafa Karasu, Demirtaş, CHP ve DEM içerisindeki bazı isimleri 'ittifakı tıkayan' olarak tescilleyip zılgıt çekti.



Karasu, "Bazı çevreler ittifakları tıkayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Kürtlerin iyiliğin isteyenler değildir.Bu bakımdan Kürtler, demokratik siyasette, bu seçim sürecinde esas yaklaşımını demokrasinin gelişmesi ve demokratikleşme doğrultusunda geliştirmeli ve tutumlarını koymalı" şeklinde konuştu.



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