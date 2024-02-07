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Türkiye ilk kez TAKVİM'den okuyacak! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası

Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Türkiye Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvim'den öğrenecek. Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi, ittifak yapılması gerektiğini savundu. CHP ile ittifak yapılmasını 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı 'adaylık' çıkışını değerlendiren PKK elebaşı, Demirtaş'ı 'ittifakı tıkayan' olarak tescilleyip zılgıt çekti. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:53
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası

CHP ile PKK'nın siyasi ayağı DEM'in ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızıştı. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanırken; DEM Parti adına Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı kulisleri hareketlendirdi.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise hapishaneden pazarlık sürecine müdahil oldu, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek el yükseltti. Bu durum sonrası CHP iyiden iyiye kötüye sıkışırken Ekrem İmamoğlu'na yakın medyadan "DEM Parti aday çıkarırsa en çok İmamoğlu etkilenir" sesleri yükseldi.

Geride bıraktığımız gün de Ekremci fondaşlar Demirtaş'ın adaylıktan çekileceğine dair kulis paylaştı.



DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

DEM Parti, İstanbul'da ve diğer kentlerde aday göstereceği isimleri 9 Şubat'a kadar kamuoyuyla paylaşacak.




DÜN KANDİL'DEN EMİR GELDİ BUGÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ilk kez Takvim'den öğreniyor... Demirtaş'ın PKK talimatı ile çekildiği Kandil'deki ininden açıklama yapan elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri ile bir kez daha tescillendi. Karasu DEM'e CHP'li yol haritası çizip ittifak yapılması gerektiğini savundu.




PKK ELEBAŞI: CHP İLE İTTİFAK ÇOK ÖNEMLİ
DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile ittifak yapmasının önemine dikkat çeken elebaşı Karasu, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Olmayan Kürt sorunu üzerinde tepinen PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile yapılacak ittifakla bu sorunun çözüleceğini dile getirdi;

Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek.




KANDİL'DEN DEM'E... "CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN, İTTİFAKI GÜÇLENDİRİN"
DEM Parti'ye "CHP ile ittifakta elinizi sıkı tutun" talimatı veren PKK'lı Karasu, "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor" dedi.




PKK'DAN DEMİRTAŞ'IN İBB ADAYLIĞINA ZILGIT... "İTTİFAKI TIKADI, KÜRTLER BUNA KULAK VERMESİN"
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı 'adaylık' çıkışını değerlendiren elebaşı Mustafa Karasu, Demirtaş, CHP ve DEM içerisindeki bazı isimleri 'ittifakı tıkayan' olarak tescilleyip zılgıt çekti.

Karasu, "Bazı çevreler ittifakları tıkayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Kürtlerin iyiliğin isteyenler değildir.Bu bakımdan Kürtler, demokratik siyasette, bu seçim sürecinde esas yaklaşımını demokrasinin gelişmesi ve demokratikleşme doğrultusunda geliştirmeli ve tutumlarını koymalı" şeklinde konuştu.

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