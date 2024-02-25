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DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor. DEM Parti, CHP ile ortak aday çıkarttığı Esenyurt'ta 'APO' mitingi yapacağını duyurdu. Meral Danış Beştaş, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Esenyurt Meydanı’ndaki mitinge katılım çağrısı yaptı. CHP'nin Esenyurt'ta eski HDP'li Ahmet Özer'i aday göstererek 'uzlaştığı' DEM'in APO mitingi skandalı sonrası "CHP 'APO'ya özgürlük' çizgisine geldi" yorumları yapıldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 11:24 Güncelleme 25 Şubat 2024, 11:41
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka şahitlik ediyor.

'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

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İMAMOĞLU MİTİNGDE 'DEM'LENDİ
İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması dikkatlerden kaçmadı.

DEMli Meral Danış Beştaştan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersini işaret ettiDEMli Meral Danış Beştaştan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersini işaret etti

İTTİFAK İTİRAFI
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti.

İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.



CHP/DEM'DEN ESENYURT'TA APO MİTİNGİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor.

DEM Parti, CHP ile ortak aday çıkarttığı Esenyurt'ta 'APO' mitingi yapmaya hazırlanıyor.

CHP ile iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren DEM Partili Meral Danış Beştaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için çağrı yaptı. Bu kapsamda Esenyurt Meydanı'nda Demokrasi ve Özgürlük Mitingi düzenleyeceklerini dile getirdi.

Beştaş, "Bu ülkede tecrit olduğu müddetçe özgürlükler kısıtlandığı müddetçe, işkence meşrulaştırıldığı müddetçe asla haktan, özgürlükten kimse söz etmesin. Öcalan'ın konuşması lazım. Onun sesini duymamız lazım" dedi.

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"CHP 'APO'YA ÖZGÜRLÜK' ÇİZGİSİNE GELDİ
Bu skandal "CHP 'APO'ya özgürlük' çizgisine geldi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Hatırlanacağı üzere CHP heyeti, DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılamıştı. DEM'li Tayip Temel ise toplantıda asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etmişti.

Bu görüşme sonrası PKK'nın Avrupa ayağı da CHP - DEM ittifakına yol haritası çizip "Öcalan'ı özgürleştirmek için süreç müsait" çağrısı yapmıştı.

DEM, her fırsatta 'yerel özerklik' talebini dile getirip bölücü emellerini açık ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden DEM'liler PKK'ya açık seçik destek vermekten geri durmuyor, "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" diyor.

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