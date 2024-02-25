DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka şahitlik ediyor.



'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

İMAMOĞLU MİTİNGDE 'DEM'LENDİ

İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması dikkatlerden kaçmadı.

DEMli Meral Danış Beştaştan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersini işaret etti İTTİFAK İTİRAFI

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti.



İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.