DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka şahitlik ediyor.
'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
İMAMOĞLU MİTİNGDE 'DEM'LENDİ
İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması dikkatlerden kaçmadı.
İTTİFAK İTİRAFI
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti.
İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.
CHP/DEM'DEN ESENYURT'TA APO MİTİNGİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor.
DEM Parti, CHP ile ortak aday çıkarttığı Esenyurt'ta 'APO' mitingi yapmaya hazırlanıyor.
CHP ile iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren DEM Partili Meral Danış Beştaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için çağrı yaptı. Bu kapsamda Esenyurt Meydanı'nda Demokrasi ve Özgürlük Mitingi düzenleyeceklerini dile getirdi.
Beştaş, "Bu ülkede tecrit olduğu müddetçe özgürlükler kısıtlandığı müddetçe, işkence meşrulaştırıldığı müddetçe asla haktan, özgürlükten kimse söz etmesin. Öcalan'ın konuşması lazım. Onun sesini duymamız lazım" dedi.
"CHP 'APO'YA ÖZGÜRLÜK' ÇİZGİSİNE GELDİ
Bu skandal "CHP 'APO'ya özgürlük' çizgisine geldi" yorumlarını da beraberinde getirdi.