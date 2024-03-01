Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında skandal ifadelerle terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti. ▶️ Özel canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti! KENT UZLAŞISI MASKESİ ALTINDA TERÖR İTTİFAKI Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.



Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak

ADIM ADIM KANDİL İTTİFAKI SÜRECİ



31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.



İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...



"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.

