CHP'deki kriz "vefa" gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli kavga partinin her organizasyonuna yansıyor.
VEFA ÖDÜLLERİ PROGRAMI DÜZENLENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından her yıl düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin altıncısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ve partinin ağır toplarından eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler katıldı.
CHP'nin vefa toplantısından Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu da konuştu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'nina aday tanıtım toplantısına katılmamıştı.
VEFASIZLIK MI KENDİ TERCİHİ Mİ?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantıya davet edilip edilmediği merak konusu oldu.
AZ KATILIM PERDELENDİ
Öte yandan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP Vefa Ödülleri törenine ilgi yetersiz olduğu için salondaki boşluklar perde çekilerek gizlendi.
1 NİSAN SAVAŞI
CHP'de tüm planlar 1 Nisan üzerine yapılıyor. Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.