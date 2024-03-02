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CHP'deki kriz "vefa" gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu merkezli kavga "Vefa" gecesine yansıdı. İstanbul Kongre Merkezi'nde CHP Beylikdüzü İlçe Örgütünce düzenlenen ''Vefa Ödülleri'' programına Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin eski genel başkanları katılırken Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:54 Güncelleme 02 Mart 2024, 12:14
CHP’deki kriz vefa gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli kavga partinin her organizasyonuna yansıyor.

VEFA ÖDÜLLERİ PROGRAMI DÜZENLENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından her yıl düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin altıncısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ve partinin ağır toplarından eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler katıldı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'nina aday tanıtım toplantısına katılmamıştı.

VEFASIZLIK MI KENDİ TERCİHİ Mİ?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantıya davet edilip edilmediği merak konusu oldu.

AZ KATILIM PERDELENDİ
Öte yandan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP Vefa Ödülleri törenine ilgi yetersiz olduğu için salondaki boşluklar perde çekilerek gizlendi.

1 NİSAN SAVAŞI
CHP'de tüm planlar 1 Nisan üzerine yapılıyor. Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı karedeÖzgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı karede

Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler "alevilik" üzerinden hedef aldı.

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TAKVİM YAZDI
TAKVİM daha önce Özel-Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu merkezli savaşa dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun tüm planlarını 1 Nisan sonrasına yaptığını ve ekibine "Hazırlanın" mesajı verdiği biliniyor. Kılıçdaroğlu özelikle Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten bitirmek için tuttuğu ofislerde çalışmalarını sürdürüyor.

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