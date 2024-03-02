CHP'deki kriz "vefa" gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok

VEFA ÖDÜLLERİ PROGRAMI DÜZENLENDİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından her yıl düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin altıncısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel , Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli kavga partinin her organizasyonuna yansıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'nina aday tanıtım toplantısına katılmamıştı.

Ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ve partinin ağır toplarından eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler katıldı.

AZ KATILIM PERDELENDİ

Öte yandan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP Vefa Ödülleri törenine ilgi yetersiz olduğu için salondaki boşluklar perde çekilerek gizlendi.

1 NİSAN SAVAŞI

CHP'de tüm planlar 1 Nisan üzerine yapılıyor. Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.