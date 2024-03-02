FETÖ’cü profesör Salih Zoroğlu’nun yargılanmasına devam edildi | Mağdur çocuk konuştu: Babamı şikayet edip kutlama yaptılar

"KIZIM HALA KETAMİN İSTİYOR" İ.K kızının karakola götürülüp ifadesinin alınmasına ilişkin "Kızıma iğne vurulduktan sonra karakola götürüyorlar. Karakolda kızım, eşim ve benim ona istismarda bulunduğumuzu söylüyor. Zoroğlu kızım hakkında hayatıma girdikten sonra hayatım değişti demiş. Bu şahıs çocuklara ketamini vurduktan sonra onları kusturup, kusmuklarını temizletiyor. Ben kendimi sorguladım nasıl bir anneyim diye. Savcı onların verdirdiği ifadeleri şüpheli bulduğu için biz içeri alınmadık. Orada çalışan Zeynep bizi klinikten kovdu. Bize "Çocuğunuz sizi görünce kriz geçiriyor buradan gidin" dediler. Ben ağlayarak eve geri döndüm. Kızımın canı hala ketamin çekiyor. Bize ketamin bulabileceğimiz yerleri soruyor" ifadelerini kullandı. Ailesinde yaşadığı kayıplar sebebiyle intihar girişimlerinde bulunduğu ve annesinin patronu vasıtasıyla Zoroğlu hakkında bilgi sahibi olup seanslara başlayan mağdur çocuk beyanlarda bulundu.

Ketamin

KETEMİN ÇALMASINI İSTEMİŞ

"Ben tedavi için gittiğim evde oradakiler benden Çapa Hastanesinden kaçak bir şekilde beni içeri sokup ketamin çalmamı istediler. Ben bunu kabul etmedim. Bana sulandırılmış ketamini her hafta kullandırdı. Daha sonra iğne olarak vermeye başladılar. Her geçen gün daha da kötü olmaya başladım. Bizden ketamin kullandığımızı ailelerimize söylememizi istemiyorlardı. Bana birçok ilaç kullandırıldı. Sadece onu dinlememizi istediği bir psikolojiye sokuyordu. Beni iş yerindeyken diğer hastaların seanslarına sokup, örnek hasta olarak gösteriyordu. Ben ilacın yokluğunu çekiyorum zaman zaman. Hala vücudumda yara ve morluklar var. Savcılık kararı ile Mazhar Osman ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görüyorum." dedi.

PASTA KESEREK KUTALAMA YAPTILAR

Bana anne ve babamı şikayet etmezsem bu hastalıktan kurtulamayacağımı söylüyordu. Benim adıma babamı CİMER'e şikayet edip bu şikayetin ardından pasta keserek kutlama yaptılar.



Savcılığa verdiği ilk ifade hakkında konuşan mağdur çocuk "İlk ifadem esasa alınsın istemiyorum. İlk ifademi ilacın etkisi ve doktorun beni manipüle etmesi ile verdim ben o ifadeyi. Bana karakola gitmeden önce ilaç verilip, ne söylemem gerektiğiyle ilgili telkinlerde bulundu" şeklinde konuştu.



"ONA BABA EŞİNE İSE ANNE DEMEMİ İSTİYORDU."

Zoroğlu'nun kendisine sürekli anne ve babasını suçlayıcı ifadelerini aktardığını söyleyen mağdur çocuk "Salih Zoroğlu bana anne ve babamın hapse gireceğini bundan sonra ona baba eşine ise anne dememi istiyordu. Üniversite hayallerim vardı. Beni Üniversite için yurt dışına göndereceğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.



Mağdurların ve müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından avukatlar da beyanda bulundu. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanıkların vekilleri ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatları, Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Süleyman Salih Zoruğlu ile Ahmet Aktaş'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Müştekiler ve Aile Bakanlığı'nın katılma taleplerini kabul eden mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın, suçtan doğrudan zarar görmediğine kanaat getirerek, bakanlık vekilinin katılma talebini reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar verdi. Mahkeme, gelecek duruşmanın da uzun sürebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, duruşma için 3 gün verdi. Buna göre gelecek duruşma 22-23 ve 24 Mayıs'ta görülecek.