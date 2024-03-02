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Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti! Terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtirken Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 02 Mart 2024, 10:53
Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti! Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.

Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Kalkınma Yolu ProjesiKalkınma Yolu Projesi

Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.

PKK BİZİM İÇİN DE SORUN

3. Antalya Diplomasi Forumu'nda soruları yanıtlayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Anayasa'nın, Irak topraklarından hiçbir grubun ve örgütün başka ülkelere saldırmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad HüseyinIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

Bakan Hüseyin, Anayasa'da belirtilen çerçevede Türkiye'yle bu konuda görüşmelere başladıklarını ve aralık ayında Ankara'da bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türk heyetine, kendisinin de Irak heyetine liderlik ettiği ortak komitenin oldukça güzel bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Söz konusu ortak komitede bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verdiklerini dile getiren Hüseyin, "Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı. Gelecek ay Bağdat'ta buluşmayı, bu belgeleri tartışabilmeyi ve bu iki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

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KYB'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YLA İŞ BİRLİĞİ BÖLGENİN İSTİKRARINA DARBE VURDU

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi terör örgütü PKK/YPG'ye kent merkezi ve kırsalda alan açarken, terör örgütü yol kesme, haraç alma ve kaçırma gibi terör eylemleriyle bölgenin istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına zarar veriyor. AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre KYB, terör örgütü PKK'ya Süleymaniye ve çevresinde alan açmaya devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

Terör örgütü PKK, Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi parti ve uzantılarıyla da varlık gösterirken, İran ile Irak sınırı arasındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıyor.

Süleymaniye kent merkezinde terör örgütünün Tevgera Azadi, PYD, RJAK ve Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi gibi sözde siyasi parti ve STK'ları faaliyet yürütüyor.

Süleymaniye'nin kırsal bölgelerinde sözde kontrol noktaları kuran terör örgütü, halkın ulaşımını engelliyor, vatandaşlardan zorla haraç alıyor ve sivilleri kaçırma eylemlerinde bulunuyor.

KYB'nin kendisine bağlı terörle mücadele biriminin kullandığı kimlik kartını terör örgütü mensuplarına da çıkardığı ve böylece teröristlerin bölgede belirli ölçüde serbestlik edindiği de iddia ediliyor.

PKK'nın Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı yapılanması ile Suriye'deki uzantıları arasındaki bağlantıda, KYB'nin himayesi stratejik köprü işlevi görüyor.

KYB, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden gelen mensuplarına askeri eğitim verirken, Süleymaniye çevresi Suriye'ye geçen Şii milis grupların güzergahı olarak kullanılıyor.

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DUHOK'TA DÜŞEN HELİKOPTER KYB-PKK İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

KYB ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliğinin boyutu, 15 Mart 2023'te Duhok'ta düşen 2 helikopterden PKK'lı 9 teröristin çıkması, ayrıca KYB lideri Bafel Talabani'nin birliğin anti terör komutanı olarak tanınan Vahap Halepçe'yi 22 Mart'ta teröristlerin cenazesine katılmak üzere Suriye'nin kuzeyine göndermesiyle gözler önüne serildi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in defalarca Süleymaniye'ye gidip gelmesi, aynı şekilde Bafel Talabani'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yuvalarında "birliktelik" mesajı veren görüntüleri de kamuoyunun hafızasına kazındı.

Bafil Talabani'nin 23 Kasım 2022'de Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde Kürt siyasi partileri ile düzenlediği toplantıya terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Cemil Bayık ile "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i de davet etmesi ve toplantıda teröristlerin gönderdiği mesajların okunması, KYB-PKK işbirliğini vurgulayan bir başka örnek oldu.

KYB, PKK ile yaptığı işbirliğine "DEAŞ'la ortak mücadele" adı altında uluslararası meşruiyet ararken, terör örgütü Süleymaniye Havalimanı'ndan Suriye'nin kuzeyine silah ve lojistik sevkiyatları için KYB'nin sağladığı imkanlardan istifade etmeyi sürdürüyor.

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PKK'NIN SÜLEYMANİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ

Terör örgütü üyeleri, KYB hakimiyeti altındaki Süleymaniye ve çevresinde siyasi parti binalarının yakılması gibi terör eylemleri de gerçekleştiriyor.

PKK'lı teröristler, Ocak 2020'de gerçekleştirilen gösterilerde KYB, Goran Hareketi, KDP, Adalet Topluluğu, Yekgirtu (İslami Birlik Partisi) binaları ile devlete ait kütüphane, banka, trafik müdürlüğü, Piremegron, Dukan, Derbendihan, Seyidsadık, Hormal, Halepçe, Süleymaniye merkezi, yeni Halepçe, Ranya ve Qaladız belediye binalarını ateşe verdi.

PKK'lı teröristlerin 8-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında, bölgede çok sayıda noktayı ele geçirmeyi planladığı da yerel basında yer bulmuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Genç Savaşçı Kadınlar ve Vatanperver Gençler" adıyla kurduğu birim, ilk eylemini 16 Ağustos 2023'te Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde, tarlaları yakarak yaptı.

KDP Ranya Sorumlusu Hiva Geylani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütünün bu birimle "bölgeye kaos ve savaş getirmek istediğini" vurgularken, IKBY'nin güvenliğini tehlikeye atan terör yapılanmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Goran Hareketi Genel İdare Kurulu Üyesi Dilşad Reşid Mella'nın açıklamasına göre de terör örgütü PKK'nın 2 Ağustos 2023'te sözde "Kürdistan Öz Savunma Gücü" adıyla kurduğu birimin yapılanmasında Kandil, Germiyan ve Süleymaniye bölgesinden Iraklı teröristler yer aldı.

Reşid Mella, Zaho'da 23 Temmuz 2023'te düzenlenen Peşmerge komutanı Mirza suikastı ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesini de bu birimin terör faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

Terör örgütü PKK, 7 Ağustos 2023'te Süleymaniye'de sözde "Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi" adıyla bir yer açtı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok Sorumlusu Ali Avni'nin Ağustos 2023'te yaptığı açıklamaya göre, uzak olmayan bir gelecekte terör örgütü PKK Süleymaniye'de güvenlik noktaları kurmaya ve KYB yöneticileri ile diğer siyasi parti yetkililerinden kimlik istemeye başlayabilir.

Avni'nin açıklamasına göre, Süleymaniye'nin Ranya ve Kaladize ilçelerinde kendilerine alan açan PKK'lı teröristler, aynı zamanda Ağcalar ve Ahmedava gibi bölgelerde de faaliyet yürütüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SÜLEYMANİYE'NİN EKONOMİSİNİ BALTALIYOR

Terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de faaliyet alanı açılmasının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik uçuşlara hava sahasını kapatma kararı bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, 12 hava yolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği Süleymaniye Havalimanı, halihazırda Türkiye'nin hava sahası yasağı nedeniyle "uluslararası" vasfını yitirdi.

Süleymaniye Havalimanının işlevini yitirmesi nedeniyle yaklaşık 200 firma çalışmalarını asgari düzeye indirirken birçoğu da iflasın eşiğine geldi. Bölgedeki vatandaşlar uluslararası uçuşlar için Erbil Havalimanına yönelmeye devam ediyor.

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PKK'ya karşı Irak'la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani'yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi ise uyarmıştı

İşte Erdoğan'a sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

SORU: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünüzü ifade ettiniz. Biz de merak ediyoruz çünkü Ankara bir süredir Süleymaniye'yi PKK/YPG terör örgütü konusunda uyarıyor. Fakat hem Süleymaniye hem Bafel Talabani terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye nasıl karşılık verecek? Son dönemde Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Yaşar Güler'in peş peşe ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin perde arkasını merak ediyoruz. Barzani ile görüşmeniz çerçevesinde Irak'la birlikte terör örgütüyle ortak bir mücadele söz konusu olacak mı?

Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak'a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu.

TERÖRİSTANA MÜSAADE EDEMEYİZ

Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez.

TALABANİ'YE UYARI

Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. "Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız." dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor.

Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık.

DAHA SIKI ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz."

TALABANİ PKK'YA KOL KANAT GERİYOR
Bafel Talabani liderliğindeki KYB her fırsatta terör örgütü PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısını yapmıştı.

ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermiştiABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermişti

TAKVİM olarak Bafel Talabani - ABD - PKK üçgenindeki kirli iş birliğini deşifre etmiştik.

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