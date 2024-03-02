Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti! Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele mesajı

PKK BİZİM İÇİN DE SORUN 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda soruları yanıtlayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Anayasa'nın, Irak topraklarından hiçbir grubun ve örgütün başka ülkelere saldırmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

Bakan Hüseyin, Anayasa'da belirtilen çerçevede Türkiye'yle bu konuda görüşmelere başladıklarını ve aralık ayında Ankara'da bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türk heyetine, kendisinin de Irak heyetine liderlik ettiği ortak komitenin oldukça güzel bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Söz konusu ortak komitede bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verdiklerini dile getiren Hüseyin, "Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı. Gelecek ay Bağdat'ta buluşmayı, bu belgeleri tartışabilmeyi ve bu iki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

KYB'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YLA İŞ BİRLİĞİ BÖLGENİN İSTİKRARINA DARBE VURDU

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi terör örgütü PKK/YPG'ye kent merkezi ve kırsalda alan açarken, terör örgütü yol kesme, haraç alma ve kaçırma gibi terör eylemleriyle bölgenin istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına zarar veriyor. AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre KYB, terör örgütü PKK'ya Süleymaniye ve çevresinde alan açmaya devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

Terör örgütü PKK, Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi parti ve uzantılarıyla da varlık gösterirken, İran ile Irak sınırı arasındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıyor.