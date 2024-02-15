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PKK'ya karşı Irak'la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani'yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesi sorulan Başkan Erdoğan, "Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu. Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız." dedi. Erdoğan terör örgütü PKK'ya destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'ye ise uyarıda bulundu. Erdoğan, "Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:58 Güncelleme 15 Şubat 2024, 13:23
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi ise uyardı.

İşte Erdoğan'a sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

SORU: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünüzü ifade ettiniz. Biz de merak ediyoruz çünkü Ankara bir süredir Süleymaniye'yi PKK/YPG terör örgütü konusunda uyarıyor. Fakat hem Süleymaniye hem Bafel Talabani terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye nasıl karşılık verecek? Son dönemde Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Yaşar Güler'in peş peşe ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin perde arkasını merak ediyoruz. Barzani ile görüşmeniz çerçevesinde Irak'la birlikte terör örgütüyle ortak bir mücadele söz konusu olacak mı?

Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak'a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu.

TERÖRİSTANA MÜSAADE EDEMEYİZ
Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez.

TALABANİ'YE UYARI
Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. "Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız." dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor.

Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık.

DAHA SIKI ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz."

TALABANİ PKK'YA KOL KANAT GERİYOR
Bafel Talabani liderliğindeki KYB her fırsatta terör örgütü PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısını yapmıştı.

ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermiştiABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermişti

TAKVİM olarak Bafel Talabani - ABD - PKK üçgenindeki kirli iş birliğini deşifre etmiştik.

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