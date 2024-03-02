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Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 10:48 Güncelleme 02 Mart 2024, 10:48
Pençe-Kaplan bölgesinde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.

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