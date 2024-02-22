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Irak'ta kanlı ortaklık: KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

Son dakika haberi! Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi terör örgütü PKK/YPG’ye kent merkezi ve kırsalda alan açarken, terör örgütü yol kesme, haraç alma ve kaçırma gibi terör eylemleriyle bölgenin istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına zarar veriyor. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), terör örgütü PKK’ya kent merkezi ve kırsalda alan açarken, Suriye-Kandil arasında lojistik destek ve teröristlere askeri eğitim veriyor. Kent merkezindeki sözde siyasi parti ve STK’lar üzerinden varlık gösteren PKK’lı teröristler, kırsalda ise yol kesiyor, haraç alıyor ve adam kaçırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi ise uyarmıştı.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:12 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:20
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi terör örgütü PKK/YPG'ye kent merkezi ve kırsalda alan açarken, terör örgütü yol kesme, haraç alma ve kaçırma gibi terör eylemleriyle bölgenin istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına zarar veriyor.

KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu.KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre KYB, terör örgütü PKK'ya Süleymaniye ve çevresinde alan açmaya devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

Terör örgütü PKK, Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi parti ve uzantılarıyla da varlık gösterirken, İran ile Irak sınırı arasındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıyor.

Süleymaniye kent merkezinde terör örgütünün Tevgera Azadi, PYD, RJAK ve Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi gibi sözde siyasi parti ve STK'ları faaliyet yürütüyor.

Süleymaniye'nin kırsal bölgelerinde sözde kontrol noktaları kuran terör örgütü, halkın ulaşımını engelliyor, vatandaşlardan zorla haraç alıyor ve sivilleri kaçırma eylemlerinde bulunuyor.

KYB'nin kendisine bağlı terörle mücadele biriminin kullandığı kimlik kartını terör örgütü mensuplarına da çıkardığı ve böylece teröristlerin bölgede belirli ölçüde serbestlik edindiği de iddia ediliyor.

PKK'nın Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı yapılanması ile Suriye'deki uzantıları arasındaki bağlantıda, KYB'nin himayesi stratejik köprü işlevi görüyor.

KYB, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden gelen mensuplarına askeri eğitim verirken, Süleymaniye çevresi Suriye'ye geçen Şii milis grupların güzergahı olarak kullanılıyor.

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DUHOK'TA DÜŞEN HELİKOPTER KYB-PKK İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

KYB ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliğinin boyutu, 15 Mart 2023'te Duhok'ta düşen 2 helikopterden PKK'lı 9 teröristin çıkması, ayrıca KYB lideri Bafel Talabani'nin birliğin anti terör komutanı olarak tanınan Vahap Halepçe'yi 22 Mart'ta teröristlerin cenazesine katılmak üzere Suriye'nin kuzeyine göndermesiyle gözler önüne serildi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in defalarca Süleymaniye'ye gidip gelmesi, aynı şekilde Bafel Talabani'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yuvalarında "birliktelik" mesajı veren görüntüleri de kamuoyunun hafızasına kazındı.

Bafil Talabani'nin 23 Kasım 2022'de Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde Kürt siyasi partileri ile düzenlediği toplantıya terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Cemil Bayık ile "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i de davet etmesi ve toplantıda teröristlerin gönderdiği mesajların okunması, KYB-PKK işbirliğini vurgulayan bir başka örnek oldu.

KYB, PKK ile yaptığı işbirliğine "DEAŞ'la ortak mücadele" adı altında uluslararası meşruiyet ararken, terör örgütü Süleymaniye Havalimanı'ndan Suriye'nin kuzeyine silah ve lojistik sevkiyatları için KYB'nin sağladığı imkanlardan istifade etmeyi sürdürüyor.

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PKK'NIN SÜLEYMANİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ

Terör örgütü üyeleri, KYB hakimiyeti altındaki Süleymaniye ve çevresinde siyasi parti binalarının yakılması gibi terör eylemleri de gerçekleştiriyor.

PKK'lı teröristler, Ocak 2020'de gerçekleştirilen gösterilerde KYB, Goran Hareketi, KDP, Adalet Topluluğu, Yekgirtu (İslami Birlik Partisi) binaları ile devlete ait kütüphane, banka, trafik müdürlüğü, Piremegron, Dukan, Derbendihan, Seyidsadık, Hormal, Halepçe, Süleymaniye merkezi, yeni Halepçe, Ranya ve Qaladız belediye binalarını ateşe verdi.

PKK'lı teröristlerin 8-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında, bölgede çok sayıda noktayı ele geçirmeyi planladığı da yerel basında yer bulmuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Genç Savaşçı Kadınlar ve Vatanperver Gençler" adıyla kurduğu birim, ilk eylemini 16 Ağustos 2023'te Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde, tarlaları yakarak yaptı.

KDP Ranya Sorumlusu Hiva Geylani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütünün bu birimle "bölgeye kaos ve savaş getirmek istediğini" vurgularken, IKBY'nin güvenliğini tehlikeye atan terör yapılanmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Goran Hareketi Genel İdare Kurulu Üyesi Dilşad Reşid Mella'nın açıklamasına göre de terör örgütü PKK'nın 2 Ağustos 2023'te sözde "Kürdistan Öz Savunma Gücü" adıyla kurduğu birimin yapılanmasında Kandil, Germiyan ve Süleymaniye bölgesinden Iraklı teröristler yer aldı.

Reşid Mella, Zaho'da 23 Temmuz 2023'te düzenlenen Peşmerge komutanı Mirza suikastı ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesini de bu birimin terör faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

Terör örgütü PKK, 7 Ağustos 2023'te Süleymaniye'de sözde "Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi" adıyla bir yer açtı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok Sorumlusu Ali Avni'nin Ağustos 2023'te yaptığı açıklamaya göre, uzak olmayan bir gelecekte terör örgütü PKK Süleymaniye'de güvenlik noktaları kurmaya ve KYB yöneticileri ile diğer siyasi parti yetkililerinden kimlik istemeye başlayabilir.

Avni'nin açıklamasına göre, Süleymaniye'nin Ranya ve Kaladize ilçelerinde kendilerine alan açan PKK'lı teröristler, aynı zamanda Ağcalar ve Ahmedava gibi bölgelerde de faaliyet yürütüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SÜLEYMANİYE'NİN EKONOMİSİNİ BALTALIYOR

Terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de faaliyet alanı açılmasının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik uçuşlara hava sahasını kapatma kararı bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, 12 hava yolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği Süleymaniye Havalimanı, halihazırda Türkiye'nin hava sahası yasağı nedeniyle "uluslararası" vasfını yitirdi.

Süleymaniye Havalimanının işlevini yitirmesi nedeniyle yaklaşık 200 firma çalışmalarını asgari düzeye indirirken birçoğu da iflasın eşiğine geldi. Bölgedeki vatandaşlar uluslararası uçuşlar için Erbil Havalimanına yönelmeye devam ediyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi ise uyarmıştı

İşte Erdoğan'a sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

SORU: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünüzü ifade ettiniz. Biz de merak ediyoruz çünkü Ankara bir süredir Süleymaniye'yi PKK/YPG terör örgütü konusunda uyarıyor. Fakat hem Süleymaniye hem Bafel Talabani terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye nasıl karşılık verecek? Son dönemde Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Yaşar Güler'in peş peşe ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin perde arkasını merak ediyoruz. Barzani ile görüşmeniz çerçevesinde Irak'la birlikte terör örgütüyle ortak bir mücadele söz konusu olacak mı?

Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak'a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu.

TERÖRİSTANA MÜSAADE EDEMEYİZ

Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez.

TALABANİ'YE UYARI

Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. "Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız." dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor.

Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık.

DAHA SIKI ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz."

TALABANİ PKK'YA KOL KANAT GERİYOR
Bafel Talabani liderliğindeki KYB her fırsatta terör örgütü PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısını yapmıştı.

ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermiştiABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermişti

TAKVİM olarak Bafel Talabani - ABD - PKK üçgenindeki kirli iş birliğini deşifre etmiştik.

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