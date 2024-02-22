Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi terör örgütü PKK /YPG'ye kent merkezi ve kırsalda alan açarken, terör örgütü yol kesme, haraç alma ve kaçırma gibi terör eylemleriyle bölgenin istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına zarar veriyor.

Terör örgütü PKK, Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi parti ve uzantılarıyla da varlık gösterirken, İran ile Irak sınırı arasındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani 'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre KYB, terör örgütü PKK 'ya Süleymaniye ve çevresinde alan açmaya devam ediyor.

Süleymaniye kent merkezinde terör örgütünün Tevgera Azadi, PYD, RJAK ve Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi gibi sözde siyasi parti ve STK'ları faaliyet yürütüyor.

Süleymaniye'nin kırsal bölgelerinde sözde kontrol noktaları kuran terör örgütü, halkın ulaşımını engelliyor, vatandaşlardan zorla haraç alıyor ve sivilleri kaçırma eylemlerinde bulunuyor.

KYB'nin kendisine bağlı terörle mücadele biriminin kullandığı kimlik kartını terör örgütü mensuplarına da çıkardığı ve böylece teröristlerin bölgede belirli ölçüde serbestlik edindiği de iddia ediliyor.

PKK'nın Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı yapılanması ile Suriye'deki uzantıları arasındaki bağlantıda, KYB'nin himayesi stratejik köprü işlevi görüyor.

KYB, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden gelen mensuplarına askeri eğitim verirken, Süleymaniye çevresi Suriye'ye geçen Şii milis grupların güzergahı olarak kullanılıyor.

DUHOK'TA DÜŞEN HELİKOPTER KYB-PKK İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

KYB ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliğinin boyutu, 15 Mart 2023'te Duhok'ta düşen 2 helikopterden PKK'lı 9 teröristin çıkması, ayrıca KYB lideri Bafel Talabani'nin birliğin anti terör komutanı olarak tanınan Vahap Halepçe'yi 22 Mart'ta teröristlerin cenazesine katılmak üzere Suriye'nin kuzeyine göndermesiyle gözler önüne serildi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in defalarca Süleymaniye'ye gidip gelmesi, aynı şekilde Bafel Talabani'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yuvalarında "birliktelik" mesajı veren görüntüleri de kamuoyunun hafızasına kazındı.

Bafil Talabani'nin 23 Kasım 2022'de Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde Kürt siyasi partileri ile düzenlediği toplantıya terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Cemil Bayık ile "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i de davet etmesi ve toplantıda teröristlerin gönderdiği mesajların okunması, KYB-PKK işbirliğini vurgulayan bir başka örnek oldu.

KYB, PKK ile yaptığı işbirliğine "DEAŞ'la ortak mücadele" adı altında uluslararası meşruiyet ararken, terör örgütü Süleymaniye Havalimanı'ndan Suriye'nin kuzeyine silah ve lojistik sevkiyatları için KYB'nin sağladığı imkanlardan istifade etmeyi sürdürüyor.