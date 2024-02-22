Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michael Erik Kurilla ve YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani
PKK'NIN SÜLEYMANİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ
Terör örgütü üyeleri, KYB hakimiyeti altındaki Süleymaniye ve çevresinde siyasi parti binalarının yakılması gibi terör eylemleri de gerçekleştiriyor.
PKK'lı teröristler, Ocak 2020'de gerçekleştirilen gösterilerde KYB, Goran Hareketi, KDP, Adalet Topluluğu, Yekgirtu (İslami Birlik Partisi) binaları ile devlete ait kütüphane, banka, trafik müdürlüğü, Piremegron, Dukan, Derbendihan, Seyidsadık, Hormal, Halepçe, Süleymaniye merkezi, yeni Halepçe, Ranya ve Qaladız belediye binalarını ateşe verdi.
PKK'lı teröristlerin 8-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında, bölgede çok sayıda noktayı ele geçirmeyi planladığı da yerel basında yer bulmuştu.
Terör örgütü PKK'nın sözde "Genç Savaşçı Kadınlar ve Vatanperver Gençler" adıyla kurduğu birim, ilk eylemini 16 Ağustos 2023'te Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde, tarlaları yakarak yaptı.
KDP Ranya Sorumlusu Hiva Geylani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütünün bu birimle "bölgeye kaos ve savaş getirmek istediğini" vurgularken, IKBY'nin güvenliğini tehlikeye atan terör yapılanmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Goran Hareketi Genel İdare Kurulu Üyesi Dilşad Reşid Mella'nın açıklamasına göre de terör örgütü PKK'nın 2 Ağustos 2023'te sözde "Kürdistan Öz Savunma Gücü" adıyla kurduğu birimin yapılanmasında Kandil, Germiyan ve Süleymaniye bölgesinden Iraklı teröristler yer aldı.
Reşid Mella, Zaho'da 23 Temmuz 2023'te düzenlenen Peşmerge komutanı Mirza suikastı ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesini de bu birimin terör faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.
Terör örgütü PKK, 7 Ağustos 2023'te Süleymaniye'de sözde "Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi" adıyla bir yer açtı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok Sorumlusu Ali Avni'nin Ağustos 2023'te yaptığı açıklamaya göre, uzak olmayan bir gelecekte terör örgütü PKK Süleymaniye'de güvenlik noktaları kurmaya ve KYB yöneticileri ile diğer siyasi parti yetkililerinden kimlik istemeye başlayabilir.
Avni'nin açıklamasına göre, Süleymaniye'nin Ranya ve Kaladize ilçelerinde kendilerine alan açan PKK'lı teröristler, aynı zamanda Ağcalar ve Ahmedava gibi bölgelerde de faaliyet yürütüyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SÜLEYMANİYE'NİN EKONOMİSİNİ BALTALIYOR
Terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de faaliyet alanı açılmasının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik uçuşlara hava sahasını kapatma kararı bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.
Binlerce kişiye istihdam sağlayan, 12 hava yolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği Süleymaniye Havalimanı, halihazırda Türkiye'nin hava sahası yasağı nedeniyle "uluslararası" vasfını yitirdi.
Süleymaniye Havalimanının işlevini yitirmesi nedeniyle yaklaşık 200 firma çalışmalarını asgari düzeye indirirken birçoğu da iflasın eşiğine geldi. Bölgedeki vatandaşlar uluslararası uçuşlar için Erbil Havalimanına yönelmeye devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi ise uyarmıştı
İşte Erdoğan'a sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...
SORU: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünüzü ifade ettiniz. Biz de merak ediyoruz çünkü Ankara bir süredir Süleymaniye'yi PKK/YPG terör örgütü konusunda uyarıyor. Fakat hem Süleymaniye hem Bafel Talabani terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye nasıl karşılık verecek? Son dönemde Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Yaşar Güler'in peş peşe ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin perde arkasını merak ediyoruz. Barzani ile görüşmeniz çerçevesinde Irak'la birlikte terör örgütüyle ortak bir mücadele söz konusu olacak mı?
Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
"Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak'a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu.
TERÖRİSTANA MÜSAADE EDEMEYİZ
Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez.
TALABANİ'YE UYARI
Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. "Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız." dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor.
Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık.
DAHA SIKI ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz."
TALABANİ PKK'YA KOL KANAT GERİYOR
Bafel Talabani liderliğindeki KYB her fırsatta terör örgütü PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısını yapmıştı.
ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermişti
TAKVİM olarak Bafel Talabani - ABD - PKK üçgenindeki kirli iş birliğini deşifre etmiştik.
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