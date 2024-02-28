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Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP'den meclis üyeliğini... 'DEM'li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş'a el çektirilir mi?

İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e" kampanyası tam gaz sürüyor. Esenyurt, Tuzla ve Eyüpsultan'da baş gösteren 'uzlaşı' ve DEM Partililerin destek karşılığı CHP'den belediye meclisi listelerine girmesi akıllara "DEM Parti, Meral Danış Beştaş'ı adaylıktan çeker mi?" sorusunu getirdi. Bilindiği üzere PKK elebaşı Mustafa Karasu "ittifakları güçlendirin" talimatı verdi. Ardından Başak Demirtaş adaylıktan çekilip İmamoğlu'na alan açıldı. PKK'lı Helin Ümit de "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafında bulundu. Bu durum ve göz önünde süren iş birliği "Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu" yorumlarına yol açtı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 09:53 Güncelleme 28 Şubat 2024, 10:17
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifakSon dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak


DEM Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı.

DEM'LİLER CHP LİSTELERİNE GİRDİ
DEM Parti Eyüpsultan'da da CHP adayı Mithat Bülent Özmen'i destekleme kararı aldı. DEM'in adayları CHP'de belediye meclisi listelerine girdi.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?


CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı.

Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e formülü tescillenmiş oldu.
Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritasıTürkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası


PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

DEM'li Meral Danış BeştaşDEM'li Meral Danış Beştaş


KANDİL MERAL DANIŞ BEKTAŞ'I ADAYLIKTAN ÇEKEBİLİR
Esenyurt, Tuzla ve Eyüpsultan'da baş gösteren 'uzlaşı' ve DEM Partililerin destek karşılığı CHP'de belediye meclisi listelerine girmesi sonrası akıllara "DEM Parti, Meral Danış Beştaş'ı adaylıktan çeker mi?" sorusu geldi.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul özelinde her geçen gün büyüyen kirli ittifaka Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Selvi, "CHP ile DEM Parti arasında tuhaf bir pazarlık yürüyor. Kandil, Meral Danış Beştaş'ı çekerse şaşırmam" ifadelerini kullandı.
Kent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de AdalarKent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar

KANDİL, EKREM İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU
Öte yandan Abdulkadir Selvi Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu ifade etti.

Selvi şu ifadelere kullandı;

KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.

Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi.

Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.

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