KANDİL, EKREM İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU

Öte yandan Abdulkadir Selvi Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu ifade etti.



Selvi şu ifadelere kullandı;



KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.



Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi.



Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.