SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen kişi aranıyor! Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta son durumu paylaştı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:43 Güncelleme 28 Şubat 2024, 11:37
Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen kişi aranıyor! Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta son durumu paylaştı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 kişinin çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı ihbarında bulundu.

Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailesinin dün akşam yaptığı ihbarda, saat 10.47'den itibaren Ekrem Canlı'ya cep telefonundan ulaşamadıklarını belirttiğini söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Usta, "Ekrem Canlı'nın aracını park ettikten sonra yürüdüğü noktada çığ görüldü. Bunun ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşımızın çığın altında kaldığını değerlendiriyoruz. Gece donma tehlikesi, çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı. AFAD'dan 30, jandarmadan 28, SAR Arama Kurtarma Derneğinden 7, İHH'den 8 kişilik ekip ile 25 güvenlik korucusu arama çalışmalarında görev alıyor. Personel sayısı artmaya devam edecek." dedi.

Vali Usta, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip edeceğini bildirdi.

A Haber canlı yayınında son durumu anlatan Vali Usta, "Bölgede çığ tehlikesi devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Postmodern darbe 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri: Evlerini polise göstereceğim
Türk Telekom
ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti
İşte KAAN’ın yapım aşamasından görüntüler! TUSAŞ paylaştı
Emekliye vergi istisnası: Evi olanlar dikkat! İşte emlak ve kira vergisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
28 Şubat mağduru kadınlar yaşadıkları zulmü anlattı: Erdoğan devrim yaptı peruğumu çöpe attım
Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal’a sert sözler
Kulis Haber | Özgür Özel’e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu’ndan reklam firmalarına ’fotoğrafını koymayın’ talimatı
EYT’liye maaş hesabı: Hangi güncellemeler ekleniyor? Tarih neden önemli? Neler dikkate alınır?
Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurumu 11 firmayı tespit etti
Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP’li İmamoğlu’nun ’öğrencilere ulaşım indirimi’ oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail’e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden’dan açık itiraf: Ben siyonistim
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
SON DAKİKA