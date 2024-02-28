İşte KAAN’ın yapım aşamasından görüntüler! TUSAŞ paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Türkiye'nin savaş uçağı KAAN göklerde Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi. KAAN 13 DAKİKA HAVADA KALDI

KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. TÜRKİYE GURURLANDI CHP YANDAŞLARI HAZIMSILIK ÇEKTİ

Türkiye'nin son dönemde savunma alanında attığı adımlar büyük alkış alırken KAAN'ın başarısı CHP yandaşlarında hazımsızlık yarattı. KAAN'ın ilk üretilen parçasının paylaşıldığı dönemde "Kalorifer peteği" diyerek küçümseyen CHP yandaşı Cumhuriyet KAAN'ın başarısını görmezden geldi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise KAAN'I karalamaya çalıştı. Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdilde KAAN hazımsızlığı! Savaş uçağı değil dedi sosyal medya ayağa kalktı TUSAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türk Havacılık Uzay Sanayii bugün KAAN'ın üretim aşamasından görüntüler paylaştı. CHP yandaşlarının "Kalorifer peteği" dediği parça ile başlayan görüntülerde büyük bir özveri ile çalışan mühendisler ve son olarak KAAN'ın uçuşu yer aldı. KAAN'ın üretilen ilk parçası İşte o görüntüler: İşte KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler! TÜRKİYE SEVİYE ATLIYOR

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.