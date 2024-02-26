DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular

Kandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

22 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEYEN DEM TABANINI İMAMOĞLU'NA YÖNLENDİRİYOR

22 ilçede aday göstermeyen DEM'in İstanbul'daki seçmenini Ekrem İmamoğlu'na yönlendirme çabasında olduğunun altını çizen Mahmut Övür, Kandil'in talimatıyla hareket eden siyasi aklın tek amacının "AK Parti'ye kaybettirmek" olduğunu söyledi. Övür şu ifadeleri kullandı;



Son bir soru; Peki DEM seçmeni İmamoğlu'na nasıl yönlendirilecek?



Şimdiden şu propaganda yapılmaya başladı bile; "Kandil bir şey söylüyorsa bir bildikleri var"



"AMAÇLARI CHP VE İMAMOĞLU'NU KANDİL YÜKÜNDEN KURTARMAK"

DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı adaylıktan çekip yerine daha düşük profilli Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday göstermesinin altında da "CHP ve İmamoğlu'nu Kandil yükünden kurtarma" amacı yatıyor.



İstanbul adaylarının çalışmaması, 22 ilçede aday göstermeyen parti yönetimi ve paylaşılan Belediye Meclis üyeleri bu durumun en somut gerçeği.

İmamoğlu'nun mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı



KANDİL DİREKT İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU

Bu gelişmeler ve somut gerçekler ışığında Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu kaleme aldı.



AK Parti ile DEM Parti arasında seçim ittifakıyla ilgili hiçbir görüşme olmadığına dikkat çeken Selvi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın CHP ile ittifak yaptıklarını itiraf eden sözlerini anımsattı.

DEMli Meral Danış Beştaştan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersini işaret etti

Selvi şu ifadeleri kullandı;



Kendileri ittifak yaptıkları için bunu kamufle etmek amacıyla AK Parti'yi de işin içine çekmeye çalışıyorlar. Ama her defasında ellerinde patlıyor.



KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!

Öyle ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.



Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu. Kent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar