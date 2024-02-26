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DEM tampon Ekrem piyon! Kandil'in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu'nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular

CHP - DEM hattındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e" formülü tescillendi. Seçim sürecine müdahil olan, "İttifakları güçlendirin" talimatı verip "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" diyen Kandil'in küresel ve bölgesel hesabı Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin Kandil'in talimatıyla hareket eden siyasi aklın tek amacının "AK Parti'ye kaybettirmek" olduğunu söyledi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu ifade etti. TAKVİM, CHP - DEM - Kandil hattındaki gelişmelerin nabzını tuttu.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 09:53 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:12
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
CHP - DEM hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
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CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
Bu durum DEM tabanında büyük memnuniyetle karşılandı. Sürecin devamında CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

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Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI: "BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E"
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e formülü tescillenmiş oldu.

PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

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Peki, DEM Parti ve Kandil'in İmamoğlu hesabı ne?

KANDİL'İN KÜRESEL VE BÖLGESEL HESABI EKREM İMAMOĞLU'NA KAZANDIRMAK
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP - DEM - Kandil üçgeninde cereyan eden kirli ilişkinin yegane amacının "Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak" olduğunu yazdı.

"Kandil'in küresel ve bölgesel stratejik bir hesabı var" diyen Övür, "Bu stratejinin içinde küresel güç merkezlerin beklentisi de olan, 2028 seçimleri de var, büyükşehirlerde DEM-CHP ortaklığını tahkim etmek de..." şeklinde konuştu.

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22 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEYEN DEM TABANINI İMAMOĞLU'NA YÖNLENDİRİYOR
22 ilçede aday göstermeyen DEM'in İstanbul'daki seçmenini Ekrem İmamoğlu'na yönlendirme çabasında olduğunun altını çizen Mahmut Övür, Kandil'in talimatıyla hareket eden siyasi aklın tek amacının "AK Parti'ye kaybettirmek" olduğunu söyledi.

Övür şu ifadeleri kullandı;

Son bir soru; Peki DEM seçmeni İmamoğlu'na nasıl yönlendirilecek?

Şimdiden şu propaganda yapılmaya başladı bile; "Kandil bir şey söylüyorsa bir bildikleri var"

"AMAÇLARI CHP VE İMAMOĞLU'NU KANDİL YÜKÜNDEN KURTARMAK"
DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı adaylıktan çekip yerine daha düşük profilli Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday göstermesinin altında da "CHP ve İmamoğlu'nu Kandil yükünden kurtarma" amacı yatıyor.

İstanbul adaylarının çalışmaması, 22 ilçede aday göstermeyen parti yönetimi ve paylaşılan Belediye Meclis üyeleri bu durumun en somut gerçeği.

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KANDİL DİREKT İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU
Bu gelişmeler ve somut gerçekler ışığında Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu kaleme aldı.

AK Parti ile DEM Parti arasında seçim ittifakıyla ilgili hiçbir görüşme olmadığına dikkat çeken Selvi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın CHP ile ittifak yaptıklarını itiraf eden sözlerini anımsattı.

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Selvi şu ifadeleri kullandı;

Kendileri ittifak yaptıkları için bunu kamufle etmek amacıyla AK Parti'yi de işin içine çekmeye çalışıyorlar. Ama her defasında ellerinde patlıyor.

KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!
Öyle ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.

Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.

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