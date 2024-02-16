Kandil'den "İstanbul'a müdahale ettik" itirafı! Terörist başı Helin Ümit "CHP ile pazarlığı" yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

Öyle ki terör elebaşlarından Mustafa Karasu 6 Şubat'ta yani Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden 1 gün önce, "İttifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor." diyerek talimat verdi.

KANDİL'DEN İTİRAF GELDİ: PKK ETKİLİYOR Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den itiraf geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit , PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

DEM'li yönetici İstanbul tercihleri ile Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

DEM Partinin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu! CHPye kent uzlaşılı açık kapı: Rest veya jest yapmıyoruz

TAKVİM YAZDI: DÜŞÜK PROFİLLE GAZ ALIP İMAMOĞLU'NA YOL AÇACAKLAR TAKVİM, DEM'in Başak Demirtaş'a göre tabanda daha az ilgi uyandıracak isimleri aday göstererek hem tabanın gazını almayı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu 'na yol açmayı planladığını yazdı. Tam da yazıldığı gibi İBB Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyuruldu.

"PKK'nın özellikle İstanbul'da seçimlere müdahale ettiği konuşuluyor. Aslında anlaşılan PKK konuşmasın deniyor. Cevabınız nedir?" sorusunu yanıtlayan terörist, PKK'nın sadece şiddet zor kullanan bir güç olmadığını iddia ederek, "PKK bundan önce ideolojik ve siyasi bir güçtür. PKK siyaset yapıyor. Evet, PKK Türkiye siyasetini etkiliyor" itirafında bulundu.

Terörist Helin Ümit

AK Parti'yi hedef alan ve Mehmetçiğin operasyonlarıyla sıkışan terörist başı Helin Ümit, "Bakın, PKK ile mücadele edeceğim diye diye Türkiye'nin ekonomisini ne hale getirdiler. Şimdi bu PKK siyasetinden etkilenmek değil de nedir yani?" iddiasında bulundu.