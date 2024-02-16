Kandil'den "İstanbul'a müdahale ettik" itirafı! Terörist başı Helin Ümit "CHP ile pazarlığı" yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi - DEM ve Kandil hattında ilginç gelişmeler yaşanıyor.
PKK'nın siyasi ayağı DEM, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Kandil'den gelen talimat üzerine 7 Şubat'ta adaylıktan çekti.
Takvim meselesini arka planını yazarak vetonun kandilden geldiğini ortaya koydu.
Öyle ki terör elebaşlarından Mustafa Karasu 6 Şubat'ta yani Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden 1 gün önce, "İttifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor." diyerek talimat verdi.
Terörist başı Karasu'nun talimatından arından DEM ve Başak Demirtaş ortak açıklama yaparak adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.
TAKVİM YAZDI: DÜŞÜK PROFİLLE GAZ ALIP İMAMOĞLU'NA YOL AÇACAKLAR
TAKVİM, DEM'in Başak Demirtaş'a göre tabanda daha az ilgi uyandıracak isimleri aday göstererek hem tabanın gazını almayı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açmayı planladığını yazdı. Tam da yazıldığı gibi İBB Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyuruldu.
DEM'DEN DE İTİRAF GELDİ: İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTIK
Takvim'in gündemi belirleyen haberlerine paralel olarak DEM'den itiraf geldi.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı Aytunç Erkin 13 Şubat'ta smini vermediği DEM'li bir yönetici ile konuşmasını aktardı.
DEM'li yönetici İstanbul tercihleri ile Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.
KANDİL'DEN İTİRAF GELDİ: PKK ETKİLİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den itiraf geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
Terörist başı Helin Ümit saklandığı ininde terör örgütünün yayın organına konuştu.
"PKK'nın özellikle İstanbul'da seçimlere müdahale ettiği konuşuluyor. Aslında anlaşılan PKK konuşmasın deniyor. Cevabınız nedir?" sorusunu yanıtlayan terörist, PKK'nın sadece şiddet zor kullanan bir güç olmadığını iddia ederek, "PKK bundan önce ideolojik ve siyasi bir güçtür. PKK siyaset yapıyor. Evet, PKK Türkiye siyasetini etkiliyor" itirafında bulundu.
Terörist Helin Ümit
AK Parti'yi hedef alan ve Mehmetçiğin operasyonlarıyla sıkışan terörist başı Helin Ümit, "Bakın, PKK ile mücadele edeceğim diye diye Türkiye'nin ekonomisini ne hale getirdiler. Şimdi bu PKK siyasetinden etkilenmek değil de nedir yani?" iddiasında bulundu.