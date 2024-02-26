Klasik CHP İstanbul’u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu’na isyan var!

İstanbullu, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevine gelmesinin ardından özellikle ulaşımda büyük sorunlar yaşıyor.
İstanbullu, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevine gelmesinin ardından özellikle ulaşımda büyük sorunlar yaşıyor.
"Trafik sorununu çözeceğim" İmamoğlu'nun en büyük vaadiyken son 5 yılda İstanbulluyu canından bezdiren bir hal aldı.
Hemen hemen her iş gününde ya İETT otobüsleri kaza yapar ya da metro ve metrobüsler arızalanır oldu.
Buna son örnek de Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosundan geldi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan Metro İstanbul, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
OTOBÜS DURAKLARINDA İNSAN SELİ
Güzergahı kullanarak okula ya da işe gitmek isteyenler metro arızalanınca bölgedeki otobüs duraklarına akın etti.
"UYUMAYA DEVAM ET BAŞKAN"
İnsan selinin yaşandığı otobüs durağını çeken bir vatandaş İmamoğlu'na isyan etti.
Davutpaşa metro durağından video çeken vatandaş "Şuan Davutpaşa metro istasyonundayız. Burada bir keşmekeş var. Gördüğünüz gibi metrolar çalışmıyor. Saatlerdir böyle. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Rezilliği görsün. Kendisi uyuyordur şuan. Uyumaya devam et başkan. Rezilliğini izle" diye tepki gösterdi.
BİR YANDA MAĞDURİYET BİR YANDA İMAMOĞLU'NUN AFİŞİ
Duraklarda oluşan kalabalık nedeniyle, otobüsler hınca hınç doldu. Diğer araç için ise uzun süre beklendi.
Bu anlarda ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim afişi dikkat çekti.
'TAM YOL İLERİ...'
O anlar kayıt altına alınırken, görüntülerde bir yanda vatandaşların mağduriyeti bir yanda ise İmamoğlu'nun 'Tam yol ileri' sloganı kameralara yansıdı.