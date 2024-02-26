Klasik CHP İstanbul’u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu’na isyan var!

OTOBÜS DURAKLARINDA İNSAN SELİ Güzergahı kullanarak okula ya da işe gitmek isteyenler metro arızalanınca bölgedeki otobüs duraklarına akın etti.

"UYUMAYA DEVAM ET BAŞKAN" İnsan selinin yaşandığı otobüs durağını çeken bir vatandaş İmamoğlu'na isyan etti.

Davutpaşa metro durağından video çeken vatandaş "Şuan Davutpaşa metro istasyonundayız. Burada bir keşmekeş var. Gördüğünüz gibi metrolar çalışmıyor. Saatlerdir böyle. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Rezilliği görsün. Kendisi uyuyordur şuan. Uyumaya devam et başkan. Rezilliğini izle" diye tepki gösterdi.

BİR YANDA MAĞDURİYET BİR YANDA İMAMOĞLU'NUN AFİŞİ

Duraklarda oluşan kalabalık nedeniyle, otobüsler hınca hınç doldu. Diğer araç için ise uzun süre beklendi.