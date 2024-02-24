DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
Öte yandan İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları sallandı
Bu durum DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını bir kez daha gösterdi.
TAKVİM CHP-DEM-KANDİL HATTINDAKİ TEZGAHI YAZDI
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren yerel seçim pazarlığı Kandil'in müdahalelerine sahne oldu. TAKVİM, CHP-DEM-Kandil pazarlığını tüm ayrıntılarıyla yazdı.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek DEM tabanında daha az ilgi uyandıracak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aday yapıldı. Bu hamle ile Ekrem İmamoğlu'na alan açmak istendi.
Özgür Özel DEM ile pazarlık temaslarını sürdürdü (23 Aralık 2023)
"KANDİL'İN MÜDAHALESİ"
TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı.
HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den pazarlığa ilişkin itiraf geldi.
İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici CHP yandaşı Aytunç Erkin'e 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.
Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
PKK elebaşlarından Helin Ümit
Daha sonra 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği CHP-DEM arasındaki tezgahı bir kez daha gösterdi.
GECİKME OYUNU
Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.
Bu durum "Suçu Yüksek Seçim Kurulu'na atarak hem devlet suçlanacak hem de seçmenler çok daha kolay İmamoğlu'na yönlendirilecek" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak İstanbul Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun saat 16.55'te alındığı, 17.14'te işlemlerin tamamlandığı ve seçimlere gireceği bildirildi.