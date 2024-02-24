DEM'li Meral Danış Beştaş'tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin'i işaret etti

TAKVİM CHP-DEM-Kandil pazarlığını manşet manşet yazarken 17 Şubat'ta açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." diyerek itirafta bulundu.

CHP bu ittifakı gizlemeye çalışsa da DEM, Kandil'den gelen talimatla İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na alan açacak adaylar çıkardı. CHP ise 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp Esenyurt'ta DEM'e göre aday değişikliğine gitti.

Türkiye genel seçimlerde olduğu gibi, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifaka yerel seçimlerde de şahitlik ediyor.

İKTİDAR İLE GÖRÜŞMÜYORUZ İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.

İmamoğlu'na İstanbul'da "alan açacak" isimlerden biri olan Meral Danış Beştaş CHP yandaşı Medyascop'ta kendisine yöneltilen "Sizin iktidarla görüşme görüşmeme kayyum atanmaması için bir tür görüşme gibi olaylarınız var mı olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Beştaş şunları söyledi:

"Bizim iktidarla hiçbir şekilde bir ittifakımız yok. Önce onun altını kalın kalın çizmek istiyoruz. Zaten ittifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok. Hali hazırda bize yönelik operasyonların sürdürüldüğü… İşte 3 gün önce Esenyurt ilçe eş başkanlarımız tutuklandı.

Bütün olarak iktidarın bize yönelik yaklaşımında bir farklılık zaten yok. Ne böyle bir görüşmemiz var anlaşalım gibi. Olsa zaten açıklarız. Tıpkı Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız çünkü bizim kimseden çekinecek bir pozisyonumuz yok. "

ESENYURT, AKDENİZ VE MERSİN'DE AÇIK İTTİFAK

Bilindiği üzere CHP Esenyurt'ta "Kent uzlaşısı" adı altında Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. DEM Parti Mersin de ise Büyükşehir Eşbaşkan adayları olarak Milletvekili Ali Bozan ile Leyla Akgül'ü "tedbir amaçlı" aday gösterdi.

CHP ile pazarlıklarda sorun çıkmazsa adaylar geri çekilecek. CHP Mersin'in Akdeniz ilçesinde ise DEM Parti lehine tavşan aday çıkardı. CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim, CHP Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. CHP'li Hazim'in adaylık başvurusunda bile bulunmadığı iddia edilmişti.