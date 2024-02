"Kandil" uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı

"KANDİL CHP'YE KAYYUM ATADI"

CHP-DEM Kandil üçgeninde süren bu pazarlılara ilişkin Sabah Yazarı Hilal Kaplan ve Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi çarpıcı tespitlere yer verdi.

"Kandil CHP'ye kayyum atadı" diyen Hilal Kaplan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var. İmamoğlu, kendisinin DEM'in ve CHP'nin üzerinde mutabık kalacakları ve her iki partinin seçmeninin oy verebileceği bir kişi olduğunu düşünüyor. Bununla yetinmeyip aynı zamanda AK Parti'ye gidecek oyları bölmeyi planlıyor. Bu şekilde sonuç alabileceğini, aksi takdirde İstanbul'da seçimi kazanamayacağını biliyor.

Girişte yazdığım bu paragraf, 2 Şubat'ta Mersin Kent isimli bir internet sitesinde yazılan "Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır?" başlıklı yazının başlangıç kısmında yapılan birkaç değişiklikten ibaret. Yazıyı kaleme alan kişi, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in "sağlık sorunları nedeniyle" çekilmesi sonrası aday gösterilen "siyaset bilimci" Ahmet Özer'e ait.

DEM'in desteklediği CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer

Özer, CHP ile HDP/DEM'in ilan ettiği "Kent Uzlaşısı" kapsamında Esenyurt Belediye Başkan adayı ilan edildi. Toroslar özelinde yazı yazmasının nedeni, 2004 yılında SHP'den aday olması ve kaybetmesi. Ahmet Özer aslında o yazıda, "Toroslar için uygun aday benim" çağrısı yapıyordu.

2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili Adayı olan Ahmet Özer, "Türkiye'nin sorunlarına en iyi çözümün HDP'den geldiği için aday olduğunu" açıklamıştı.