"Kandil" uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı

Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği CHP-DEM arasındaki tezgahı bir kez daha gösterdi.
GECİKME OYUNU
Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.
Bu durum "Suçu Yüksek Seçim Kurulu'na atarak hem devlet suçlanacak hem de seçmenler çok daha kolay İmamoğlu'na yönlendirilecek" yorumlarına sebep oldu. Ancak İstanbul Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun saat 16.55'te alındığı, 17.14'te işlemlerin tamamlandığı ve seçimlere gireceği bildirildi.
"KANDİL CHP'YE KAYYUM ATADI"
CHP-DEM Kandil üçgeninde süren bu pazarlılara ilişkin Sabah Yazarı Hilal Kaplan ve Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi çarpıcı tespitlere yer verdi.
"Kandil CHP'ye kayyum atadı" diyen Hilal Kaplan yazısında şu ifadelere yer verdi:
"En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var. İmamoğlu, kendisinin DEM'in ve CHP'nin üzerinde mutabık kalacakları ve her iki partinin seçmeninin oy verebileceği bir kişi olduğunu düşünüyor. Bununla yetinmeyip aynı zamanda AK Parti'ye gidecek oyları bölmeyi planlıyor. Bu şekilde sonuç alabileceğini, aksi takdirde İstanbul'da seçimi kazanamayacağını biliyor.
Girişte yazdığım bu paragraf, 2 Şubat'ta Mersin Kent isimli bir internet sitesinde yazılan "Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır?" başlıklı yazının başlangıç kısmında yapılan birkaç değişiklikten ibaret. Yazıyı kaleme alan kişi, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in "sağlık sorunları nedeniyle" çekilmesi sonrası aday gösterilen "siyaset bilimci" Ahmet Özer'e ait.
DEM'in desteklediği CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer
Özer, CHP ile HDP/DEM'in ilan ettiği "Kent Uzlaşısı" kapsamında Esenyurt Belediye Başkan adayı ilan edildi. Toroslar özelinde yazı yazmasının nedeni, 2004 yılında SHP'den aday olması ve kaybetmesi. Ahmet Özer aslında o yazıda, "Toroslar için uygun aday benim" çağrısı yapıyordu.
2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili Adayı olan Ahmet Özer, "Türkiye'nin sorunlarına en iyi çözümün HDP'den geldiği için aday olduğunu" açıklamıştı.
Ahmet Özer, Toroslar adaylığı için hayal kurarken nüfusuyla büyükşehirlerle yarışan Esenyurt'tan CHP adayı olarak gösterildi.
Ekrem İmamoğlu'na bir yıl danışmanlık da yapan Ahmet Özer'in aday gösterilmesi üzerine HDP/DEM partililer konvoy yaparak "zafer turu" attı. HDP/DEM de "Esenyurt'ta daha iyi aday bulamayız" diye düşünüp aday göstermeme kararı aldı. Yani mevcut durumda, CHP Esenyurt'ta zaten HDP'li birini aday gösterdiği için HDP/DEM aday göstermeyerek destek verecek.
Ancak aynı HDP/DEM'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları da var. Her ne kadar geç kalarak aday olmamak isteyip başarsalar da adayları var. Herhalde seçim çalışmalarına 1 Nisan(!) itibarıyla başlayacakları için şu an sessizler.
Vaktiyle Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'yi koruması gerektiğini de açıklamış bir kişi olan Ahmet Özer, Özgür Özel'in "yapay zekâ ile desteklenen" yeni CHP'sine çok yakıştı.
Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmak için HDP/ DEM onaylı isimleri ilçelerde aday göstermeyi, HDP/DEM'li isimlere belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılıkları vermeyi, hatta başka şehirlerdeki belediyeleri de bırakmayı peşinen kabul etti
Bence bu ayak oyunlarını bir kenara atıp, CHP'yi kapatıp HDP/DEM çatısı altında "Kent Uzlaşısı"nı bir adım daha ileriye götürmeliler. İşe, Esenyurt Belediye Başkan adayı eski danışmanı Ahmet Özer ile birlikte televizyonlara çıkarak "özerklik", "terörle mücadele", "LGBT" ve "PKK'nın Suriye ve Irak yapılanmaları" başlıklarında ne düşündüklerini kamuoyuyla paylaşarak da başlayabilirler."
CHP İLE DEM HANGİ YÖNTEMLE ANLAŞTI
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de terör ini Kandil'in CHP-DEM temasına müdahalelerine dikkat çekerek, "CHP bir tarafa, Ekrem İmamoğlu bir tarafa, Türkiye bir tarafa, DEM bir tarafa. DEM bir tarafa, Ekrem İmamoğlu bir tarafa. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti arasındaki yapılan "Kent İttifakı"nı ancak böyle tanımlamak mümkün." dedi.
Selvi şu ifadelere kaleme aldı:
"Çünkü CHP ile DEM Parti arasında Türkiye genelinde bir ittifak sağlanamadı. Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nde, Şanlıurfa'da yerel ittifak kuruldu. Mersin ve Adana'da belediye meclis üyelikleri üzerinde anlaşmaya varıldı.
Ama İstanbul'a özel bir model geliştirildi. Adına "Kent İttifakı" denildi. "Kent İttifakı"nın talimatı PKK liderlerinden Mustafa Karasu'dan geldi. O nedenle "Kent İttifakı" bu işin ambalajı. Gerçek adı "Kandil İttifakı".
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile Esenyurt'ta anlaşmaya varıldığını açıklamış, diğer yerlerde görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti, İstanbul'da anlaştı. Belediye meclis üyeliklerinde fermuar yöntemi konuşuluyordu. Ama sonunda DEM Parti'nin teklifi geçerli oldu. DEM Parti'ye belediye meclisinde grup kurduracak sayıda tam 20 üye üst sıralara konulacak.
SAĞLIK NEDENİYLE Mİ
Ne zaman bir siyasetçinin sağlık nedeniyle adaylıktan çekildiği haberini görsem gözümün önüne İsmail Özdağlar'ın hastaneden çekilmiş fotoğrafı gelir. İsmail Özdağlar, Özal hükümetinde devlet bakanıydı. Bir gün hastaneden çekilmiş bir fotoğrafını gördük. Sağlık nedeniyle bakanlık görevinden ayrıldığı haberi veriliyordu. Sonradan farklı çıktı. Özdağlar, Yüce Divan'da yargılanıp mahkûm oldu.
KANDİL AHMET ÖZER'İ İSTEDİ
CHP'nin Esenyurt'ta belediye başkan adaylığını açıkladığı Ali Gökmen'in durumunun bununla bir ilgisi yok. Genç bir muhabir olarak Özdağlar olayı bana bir ders olmuştu. Ne zaman turp gibi sağlıklı adamların sağlık nedeniyle çekildiği haberini görsem içime hemen bir kuşku doğar. CHP adayı Ali Gökmen'in de sağlık sorunu yok. Siyasi sorun var. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti arasında varılan uzlaşma sonucunda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i geri çekti, 2015 seçimlerinde Van'da HDP'den milletvekili adayı olan Ahmet Özer'i aday gösterdi. İki alternatif vardı ama DEM Parti Ahmet Özer'i istedi. O nedenle Ahmet Özer için Kandil'in adayı deniliyor.
DEM PARTİ'YE GEÇECEK Mİ
Zaten seçildikten sonra CHP'den istifa edip DEM Parti'ye geçeceği söyleniyor. Böylece DEM Parti bölge dışında, hem de İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli şehrinde belediye başkanlığı elde etmiş olacak. Gerçi Ahmet Özer, CHP'de kalsa da DEM Partililerden daha çok Kandil'e yakın bir isim. Eyalet sistemini savunan birisi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İSTANBUL'DA 22 İLÇE
Ekrem İmamoğlu ile varılan uzlaşmaya göre, DEM Parti İstanbul'un 22 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda aday çıkarmadı. Bunların içerisinde DEM Parti'nin aday çıkardığı 17 ilçeden daha fazla oy oranına sahip olduğu yerler var. Ama Ekrem İmamoğlu ile yapılan anlaşma gereği DEM Parti buralarda aday çıkarmadı.
DEM'den CHP'ye ʺpazarlıkʺ ziyareti (11 Ocak 2024)
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ NE YAPAR
DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Meral Danış Beştaş ismini seçim kuruluna bildirdi. Başak Demirtaş'ın ismi gündeme geldiğinde bir sinerji oluşturmuş, DEM Parti'nin İstanbul'daki oy oranı yüzde 8 seviyesine çıkmıştı. Zaten seçimlerde de oy oranları bu seviyedeydi. Seçim kampanyası sürecinde bu oranın artması mümkündü. Ancak Kandil'den Mustafa Karasu'dan gelen açıklama üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi, Ankara için düşünülen Meral Danış Beştaş aday gösterildi.