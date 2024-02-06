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Hatay'da depremzedelerden CHP'li Lütfü Savaş'a istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özel'e sert tepki

Son dakika haberi! Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler "Sessiz Yürüyüş" programıyla anıldı. Etklinliğe halkta karşılığı olmamasına rağmen CHP tarafından tekrar aday gösterilen ve deprem dönemindeki açıklamalarıyla tüm ülkenin tepkisini çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Vatandaşlar CHP'li Savaş'a istifa çağrısı yaparken onu aday gösteren CHP'li Özgür Özel'e de tepki sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:21 Güncelleme 06 Şubat 2024, 10:33
Hatay’da depremzedelerden CHP’li Lütfü Savaş’a istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özel’e sert tepki

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler "Sessiz Yürüyüş" programıyla anıldı.

Hatay'da depremzedelerden CHP'li Lütfü Savaş'a istifa çağrısı!

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü üyeleri, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

CHP'li Lütfü Savaş'a protestoCHP'li Lütfü Savaş'a protesto

SESSİZ YÜRÜYÜŞ'TE CHP'LİLERE TEPKİ YAĞDI

Yürüyüşe, halkta karşılığı olmamasına rağmen CHP tarafından yeniden aday gösterilen ve deprem dönemindeki açıklamalarıyla tüm ülkenin tepkisini çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Depremzedeler kentsel dönüşüm yalanıyla yakınlarını ölüme sürükleyen Savaş'ı protesto etti.

CHP'li Lütfü Savaş'a protesto: ʺEli kanlı LütfüʺCHP'li Lütfü Savaş'a protesto: ʺEli kanlı Lütfüʺ

"ELİ KANLI LÜTFÜ"

Öfkeli kalabalık Lütfü Savaş'a büyük tepki gösterirken, Savaş ve beraberindekiler yürüyüşte güçlükle ilerleyebildi.

Hatay'da depremzedelerden Özgür Özel'e sert tepki

Kalabalıktan, "Lütfü İstifa", "Özgür İstifa", "Eli kanlı Lütfü", sloganları yükseldi.

Depremzedeler CHP'li Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdıDepremzedeler CHP'li Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdı

"KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' MİTİNGLERİ"

CHP'li Lütfü Savaş, depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hataylıların ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.

CHPli Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar ettiCHPli Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti
CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti

Savaş'ın, depremden önce ise kentsel dönüşüme karşı çıkarak 'kentsel dönüşüme hayır' mitingleri ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel ve Lütfü SavaşÖzgür Özel ve Lütfü Savaş

CHP LÜTFÜ SAVAŞ'I YENİDEN ADAY GÖSTERMİŞTİ

Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın çifte felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi.

Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ACİZLİĞİ... "LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF BULAMADIK"
Özel, "Alternatif bulamadık" sözleriyle Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına kılıf buldu.

Fondaş T24ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHPli Lütfü Savaş’ı AK Parti adayı olarak yazdılarFondaş T24ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHPli Lütfü Savaş’ı AK Parti adayı olarak yazdılar
Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş'ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar



Öte yandan Hatay'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı 5 isim, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi. 5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtildi.



CHP'nin imza attığı bu tartışmalı kararın etkileri hala sürerken geçtiğimiz günlerde fondaş medya rezil bir algı operasyonuna soyunmuştu.

FONDAŞ MEDYADAN REZİL ALGI OPERASYONU

Ismarlama haberler, yalan, algı operasyonu ve kirli manipülasyonlarla ön plana çıkan T24 isimli internet sitesi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı "AK Parti'nin adayı" olarak yazdı.




Depremde ağır sorumsuzluk ve ihmalkarlığı bulunan CHP'li Savaş'ın T24'ün resmi sosyal medya hesapları, sitede yer alan haber başlığı ve haber gövdesinde "AK Parti adayı" olarak lanse edildi.



Gelen tepkiler üzerine haberi ve paylaşımları revize eden fondaş portal bu kez de Lütfü Savaş'ın CHP adayı olduğunu yazmadı.

CHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kareCHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kare

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.

Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.

Hatayda kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaşın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti!Hatayda kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaşın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti!


"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLSA BU KADAR CAN KAYBI OLMAYACAKTI"
Savaş'ın kentsel dönüşüm karşıtı yaptığı mitingler ve engellemelerle ilgili "Kentsel dönüşüm olsaydı, Hatay'da bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı" yorumları yapıldı.

Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesiyle ilgili, "O bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" ifadelerini kullandı.

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