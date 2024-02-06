Hatay’da depremzedelerden CHP’li Lütfü Savaş’a istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özel’e sert tepki

CHP'li Lütfü Savaş , depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hatay lıların ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.

Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş'ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar

Fondaş T24ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHPli Lütfü Savaş’ı AK Parti adayı olarak yazdılar

Özgür Özel ve Lütfü Savaş CHP LÜTFÜ SAVAŞ'I YENİDEN ADAY GÖSTERMİŞTİ Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın çifte felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay 'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden Lütfü Savaş 'ı aday gösterdi. Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı. ÖZGÜR ÖZEL'İN ACİZLİĞİ... "LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF BULAMADIK" Özel, "Alternatif bulamadık" sözleriyle Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına kılıf buldu.

CHP'nin imza attığı bu tartışmalı kararın etkileri hala sürerken geçtiğimiz günlerde fondaş medya rezil bir algı operasyonuna soyunmuştu. FONDAŞ MEDYADAN REZİL ALGI OPERASYONU Ismarlama haberler, yalan, algı operasyonu ve kirli manipülasyonlarla ön plana çıkan T24 isimli internet sitesi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş 'ı " AK Parti'nin adayı" olarak yazdı. Depremde ağır sorumsuzluk ve ihmalkarlığı bulunan CHP'li Savaş'ın T24'ün resmi sosyal medya hesapları, sitede yer alan haber başlığı ve haber gövdesinde "AK Parti adayı" olarak lanse edildi.





Gelen tepkiler üzerine haberi ve paylaşımları revize eden fondaş portal bu kez de Lütfü Savaş'ın CHP adayı olduğunu yazmadı.



CHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kare

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.

Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.