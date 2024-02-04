Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş’ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar





Gelen tepkiler üzerine haberi ve paylaşımları revize eden fondaş portal bu kez de Lütfü Savaş'ın CHP adayı olduğunu yazmadı.



CHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kare

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.

Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.