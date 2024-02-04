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Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş’ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar

CHP "Lütfü Savaş'ın alternatifini bulamadık" deyip depremzede seçmenin aklıyla alay ederken fondaşları rezil bir algı operasyonuna soyundu. Ismarlama haberler, yalan, kara propaganda ve kirli manipülasyonlarla ön plana çıkan T24, depremde ağır sorumsuzluk ve ihmalkarlığı bulunan CHP'li Lütfü Savaş’ı "AK Parti’nin adayı" olarak yazdı. Sistematik algı operasyonunda sosyal medya hesapları, sitede yer alan haber başlığı ve haber gövdesinde "AK Parti adayı" ifadesi kullanıldı. CHP'ye alan açmak ve hedef saptırmak için yayılan kirli algı büyük tepki çekti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 14:03 Güncelleme 04 Şubat 2024, 14:10
Fondaş T24’ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP’li Lütfü Savaş’ı AK Parti adayı olarak yazdılar

CHP, asrın deprem felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi.

Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı.

Özgür Özel ve Lütfü SavaşÖzgür Özel ve Lütfü Savaş

ÖZGÜR ÖZEL'İN ACİZLİĞİ... "LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF BULAMADIK"
Özel, "Alternatif bulamadık" sözleriyle Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına kılıf buldu. Öte yandan Hatay'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı 5 isim, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi.5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtildi.



CHP'nin imza attığı bu tartışmalı kararın etkileri hala sürerken fondaş medya rezil bir algı operasyonuna soyundu.

FONDAŞ MEDYADAN REZİL ALGI OPERASYONU
Ismarlama haberler, yalan, algı operasyonu ve kirli manipülasyonlarla ön plana çıkan T24 isimli internet sitesi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı "AK Parti'nin adayı" olarak yazdı.




Depremde ağır sorumsuzluk ve ihmalkarlığı bulunan CHP'li Savaş'ın T24'ün resmi sosyal medya hesapları, sitede yer alan haber başlığı ve haber gövdesinde "AK Parti adayı" olarak lanse edildi.



Gelen tepkiler üzerine haberi ve paylaşımları revize eden fondaş portal bu kez de Lütfü Savaş'ın CHP adayı olduğunu yazmadı.

CHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kareCHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kare

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.

Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.

Hatayda kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaşın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti!Hatayda kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaşın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti!


"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLSA BU KADAR CAN KAYBI OLMAYACAKTI"
Savaş'ın kentsel dönüşüm karşıtı yaptığı mitingler ve engellemelerle ilgili "Kentsel dönüşüm olsaydı, Hatay'da bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı" yorumları yapıldı.

Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesiyle ilgili, "O bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" ifadelerini kullandı.


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