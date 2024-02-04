Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş’ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar

Gelen tepkiler üzerine haberi ve paylaşımları revize eden fondaş portal bu kez de Lütfü Savaş'ın CHP adayı olduğunu yazmadı.
CHP'li Lütfü Savaş'ın 6 Şubat öncesi kentsel dönüşüm karşıtı mitinglerinden bir kare
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.
Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLSA BU KADAR CAN KAYBI OLMAYACAKTI"
Savaş'ın kentsel dönüşüm karşıtı yaptığı mitingler ve engellemelerle ilgili "Kentsel dönüşüm olsaydı, Hatay'da bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı" yorumları yapıldı.
Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesiyle ilgili, "O bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.
Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" ifadelerini kullandı.