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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e iade-i ziyaret! Erdoğan'dan CHP ziyareti hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 13:14 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:22
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016'dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve siyasette yumuşamanın önünü açtı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARET EDECEĞİ AÇIKLANDI
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyarette bulunacağı duyuruldu.

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Ziyaretin tarihi merak edilirken Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TASARRUF TEDBİRLERİ
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı." ifadesini kullandı.

İADE-İ ZİYARET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım." cevabını verdi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK
Öte yandan Başkan Erdoğan iade-i ziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.

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